Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jalur Kereta di KBB Tertimbun Longsor, 5 Perjalanan Kereta Sempat Terganggu

Agus Warsudi , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |18:34 WIB
Jalur Kereta di KBB Tertimbun Longsor, 5 Perjalanan Kereta Sempat Terganggu
A
A
A

BANDUNG - Jalur kereta api di antara Stasiun Cilame-Sasaksaat Kabupaten Bandung Barat (KBB) longsor, Jumat (26/4) sekitar pukul 13.50 WIB. Akibatnya, lima perjalanan kereta terganggu.

Humas Daop 2 Bandung Ayep Hanapi mengatakan, terdapat tiga titik longsor di lokasi itu, yakni, di Bangunan Hikmat (BH) No 530 km 150+5/7, BH No 526 km 149+7/8, dan BH No. 256.

"Imbasnya ada lima perjalanan kereta api yang melintasi lokasi tersebut terganggu," kata Ayep saat dihubungi wartawan.

Ayep menyatakan, longsor terjadi menimbun jalur kereta api disebabkan oleh hujan deras, yang mengguyur kawasan tersebut.

"Jalur rel yang terdampak longsoran akibat curah hujan tinggi di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Petugas KAI sigap melakukan penanganan dan pembersihan rel dari material longsor. Pada pukul 15.32, KA Serayu (251) relasi Purwokerto-Pasar Senen sebagai KA pertama yang melewati petak jalan tersebut," ujar Ayep.

Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung membenarkan longor tersebut menyebabkan lima perjalanan kereta sempat terganggu. Namun kini jalur kereta sudah bisa dilalui.

Berikut 5 kereta api yang terganggu:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bandung Barat KKB kereta api
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181291//presiden_prabowo-isGy_large.jpg
Prabowo Beri Waktu 1 Tahun ke ke Dirut KAI Tambah 30 Rangkaian KRL 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181284//presiden_prabowo-iCPO_large.jpg
Prabowo: Kereta Api Indonesia Tak Kalah dengan di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181135//presiden_prabowo-sylT_large.jpg
Prabowo Bakal Bikin Jalur Kereta Trans Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180421//kkb-vJzR_large.jpg
Brutal! KKB Serang Kompleks Pertokoan di Yahukimo, Tembaki Sejumlah Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179789//kkb-XcRF_large.jpg
Ini Tampang Bengis Dugwi Kogoya, Pentolan KKB Pembunuh Anggota Polres Lanny Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179732//kkb-sK7a_large.jpg
Dugwi Kogoya Pentolan KKB Paling Bengis Ditangkap, Pelaku Membunuh Polisi dan Warga Sipil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement