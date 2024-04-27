Speedboat Terbakar di Gili Trawangan, Kapten Kapal Terluka

LOMBOK UTARA - Satu unit kapal speedboat di perairan Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara terbakar. Itang (30) kapten speedboat dilaporkan mengalami luka bakar serius di bagian tangan dan kakinya.

Kebakaran speedboat terjadi pada Sabtu (27/4/2024) pukul 09.01 wita. Polisi Air (Satpolair) Polres Lombok Utara mengevakuasi korban. Evakuasi korban dilakukan oleh Satpolair bekerja sama dengan Polsek Pemenang Polres Lombok Utara dan Direktorat Polairud Polda NTB

Kasat Polair Polres Lombok Utara, Iptu Henny Adriani mengatakan, korban merupakan warga Dusun Teluk Nara Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara. Saat itu, Itang memarkirkan kapalnya di moring pelabuhan Gili Trawangan. Tanpa peringatan, api tiba-tiba membara dari salah satu kabel menuju bagian mesin, menghanguskan badan kapal.

Tim Satpolair Polres Lombok Utara segera melakukan pemadaman api dan evakuasi korban menggunakan Kapal Patroli XXI-1004 Direktorat Polairud Polda NTB.