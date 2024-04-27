Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

5 Fakta Aksi Heroik Penghulu Seberangi Aliran Lahar Gunung Semeru demi Nikahkan Sejoli

Yayan Nugroho , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |07:02 WIB
5 Fakta Aksi Heroik Penghulu Seberangi Aliran Lahar Gunung Semeru demi Nikahkan Sejoli
Aksi heroik penghulu seberangi sungai demi menikahkan sejoli. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

LUMAJANG - Sebuah video yang memperlihatkan seorang penghulu menyeberangi derasnya aliran lahar Gunung Semeru demi menikahkan pasangan pengantin yang terisolir akibat jembatan putus di Lumajang, Jawa Timur viral di media sosial.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Seberangi Sungai

Sambil dibantu warga, seorang penghulu yang diketahui bernama Ali Komarifan (35), warga Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Lumajang ini nekat seberangi derasnya banjir lahar di Sungai Regoyo Desa Gondoruso.

BACA JUGA:

Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Letusan 1000 Meter di Atas Puncak 

2. Akses Terputus

Hal tersebut dilakukan demi menjalankan tugasnya menikahkan dua sejoli yang wilayahnya berada di seberang sungai, di mana akses jalan menuju lokasi sebelumnya telah putus akibat diterjang lahar Semeru.

Setelah menyeberangi sungai Ali Komarifan langsung bergegas ke tempat resepsi untuk mengikrarkan akad pernikahan, Angga Dwi Asmara (23) dan Misriati (21) di Dusun Liwek Desa Gondoruso.

3. Penuh Perjuangan

Meski telah berpakaian rapi dan bercelana panjang. Namun, penghulu ini tak gentar menerobos derasnya terjangan banjir lahar. Ia juga sempat tertatih-tatih bahkan basah kuyup karena tingginya debit air mencapai paha orang dewasa.

 BACA JUGA:

4. Dibantu Warga

Nampak seorang warga juga membantu membawakan dokumen pernikahan. Sementara rombongan mempelai pria telah menunggu di bibir aliran sungai.

Sementara itu, akibat bencana banjir lahar beberapa waktu lalu sejumlah akses antar desa dan kecamatan di Lumajang putus, di mana dari data BPBD setempat terdapat 22 jembatan rusak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/340/3160186/menikah-105s_large.jpg
Kisah Tersangka dan Korban di Kolaka Utara, Menikah di Tengah Kasus Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/18/3153945/kawin_lari-7OpD_large.jpg
Duh! Ayah Kawin Lari dengan Calon Istri Anaknya, Bawa Kabur Emas Milik Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038437/seorang-wanita-rencanakan-pernikahan-hantu-dengan-mendiang-pacarnya-demi-menghibur-sang-ibu-yang-berduka-kx1fPPjhSm.jpg
Seorang Wanita Rencanakan Pernikahan Hantu dengan Mendiang Pacarnya Demi Menghibur Sang Ibu yang Berduka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/18/3028256/3-pria-bersenjata-serang-penikahan-ala-turki-1-orang-tewas-dan-wanita-hamil-terluka-y9XTjVczwX.jpg
3 Pria Bersenjata Serang Penikahan Ala Turki, 1 Orang Tewas dan Wanita Hamil Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/519/3026581/ditahan-karena-mencuri-pria-bojonegoro-menikahi-gadis-pujaan-hatinya-di-penjara-Crc3h6Btbf.jpg
Ditahan karena Mencuri, Pria Bojonegoro Menikahi Gadis Pujaan Hatinya di Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/337/3019451/menko-pmk-pernikahan-jangan-menambah-keluarga-miskin-baru-ijmychzEyS.jpg
Menko PMK: Pernikahan Jangan Menambah Keluarga Miskin Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement