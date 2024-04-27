5 Fakta Aksi Heroik Penghulu Seberangi Aliran Lahar Gunung Semeru demi Nikahkan Sejoli

LUMAJANG - Sebuah video yang memperlihatkan seorang penghulu menyeberangi derasnya aliran lahar Gunung Semeru demi menikahkan pasangan pengantin yang terisolir akibat jembatan putus di Lumajang, Jawa Timur viral di media sosial.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Seberangi Sungai

Sambil dibantu warga, seorang penghulu yang diketahui bernama Ali Komarifan (35), warga Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Lumajang ini nekat seberangi derasnya banjir lahar di Sungai Regoyo Desa Gondoruso.

BACA JUGA:

Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Letusan 1000 Meter di Atas Puncak

2. Akses Terputus

Hal tersebut dilakukan demi menjalankan tugasnya menikahkan dua sejoli yang wilayahnya berada di seberang sungai, di mana akses jalan menuju lokasi sebelumnya telah putus akibat diterjang lahar Semeru.

Setelah menyeberangi sungai Ali Komarifan langsung bergegas ke tempat resepsi untuk mengikrarkan akad pernikahan, Angga Dwi Asmara (23) dan Misriati (21) di Dusun Liwek Desa Gondoruso.

3. Penuh Perjuangan

Meski telah berpakaian rapi dan bercelana panjang. Namun, penghulu ini tak gentar menerobos derasnya terjangan banjir lahar. Ia juga sempat tertatih-tatih bahkan basah kuyup karena tingginya debit air mencapai paha orang dewasa.

BACA JUGA:

4. Dibantu Warga

Nampak seorang warga juga membantu membawakan dokumen pernikahan. Sementara rombongan mempelai pria telah menunggu di bibir aliran sungai.

Sementara itu, akibat bencana banjir lahar beberapa waktu lalu sejumlah akses antar desa dan kecamatan di Lumajang putus, di mana dari data BPBD setempat terdapat 22 jembatan rusak.