Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kisah Tersangka dan Korban di Kolaka Utara, Menikah di Tengah Kasus Hukum

Muh Rusli , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |20:24 WIB
Kisah Tersangka dan Korban di Kolaka Utara, Menikah di Tengah Kasus Hukum
Tersangka berinisial A (20) menikahi korban NW (18)/Foto: Muh Rusli-Okezone
A
A
A

KOLAKA UTARA – Tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur, berinisial A (20), warga Desa Seuwa, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra) akhirnya menikahi korban NW (18). Ijab kabul berlangsung di Masjid Hadiqatul Jannah, Polres Kolut, tempat A ditahan.

Kasus ini berawal pada Juli 2023, ketika A dilaporkan telah melakukan persetubuhan terhadap NW yang saat itu masih berusia di bawah 18 tahun. Kasus ini dilaporkan keluarga korban dan menyebabkan A harus mendekam di sel tahanan Polres Kolut.

Setelah melalui proses hukum dan korban dinyatakan telah cukup umur pada 25 Juni 2025, keluarga kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan ini melalui jalur pernikahan. Dispensasi dan izin pernikahan dari Pengadilan Agama Lasusua pun telah dikantongi.

Pernikahan dipimpin Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Lasusua, Ihyauddin, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan emas. Meski digelar di lingkungan kepolisian, prosesi pernikahan berjalan khidmat dan dihadiri oleh keluarga dari kedua pihak.

Kasat Reskrim Polres Kolut, AKP Fernando Oktober menyatakan, institusinya hanya memfasilitasi pelaksanaan pernikahan sebagai bagian dari hak sipil tahanan yang sudah memenuhi syarat administratif.

"Kami memberikan fasilitas ini sebagai bagian dari jaminan hak sipil. Keluarga tersangka telah melengkapi semua administrasi yang dibutuhkan, sehingga kami memfasilitasi pernikahan ini di Masjid Hadiqatul Jannah," ujarnya.

Meski telah menikah, proses hukum terhadap A tetap berjalan dan saat ini berkas perkara tindak pidana akan dirampungkan (P21). Pihaknya menegaskan bahwa pernikahan ini tidak menghapus tindak pidana yang dilakukan saat korban masih berstatus di bawah umur.
 

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/18/3153945/kawin_lari-7OpD_large.jpg
Duh! Ayah Kawin Lari dengan Calon Istri Anaknya, Bawa Kabur Emas Milik Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038437/seorang-wanita-rencanakan-pernikahan-hantu-dengan-mendiang-pacarnya-demi-menghibur-sang-ibu-yang-berduka-kx1fPPjhSm.jpg
Seorang Wanita Rencanakan Pernikahan Hantu dengan Mendiang Pacarnya Demi Menghibur Sang Ibu yang Berduka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/18/3028256/3-pria-bersenjata-serang-penikahan-ala-turki-1-orang-tewas-dan-wanita-hamil-terluka-y9XTjVczwX.jpg
3 Pria Bersenjata Serang Penikahan Ala Turki, 1 Orang Tewas dan Wanita Hamil Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/519/3026581/ditahan-karena-mencuri-pria-bojonegoro-menikahi-gadis-pujaan-hatinya-di-penjara-Crc3h6Btbf.jpg
Ditahan karena Mencuri, Pria Bojonegoro Menikahi Gadis Pujaan Hatinya di Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/337/3019451/menko-pmk-pernikahan-jangan-menambah-keluarga-miskin-baru-ijmychzEyS.jpg
Menko PMK: Pernikahan Jangan Menambah Keluarga Miskin Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/18/3016629/gelar-pesta-pernikahan-di-kebun-anggur-taipan-media-rupert-murdoch-menikah-untuk-kelima-kalinya-O94KeJF3uB.jpg
Gelar Pesta Pernikahan di Kebun Anggur, Taipan Media Rupert Murdoch Menikah untuk Kelima Kalinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement