5 Fakta Aksi Koboi Jalanan Lepaskan 4 Tembakan di Bandung, Polisi Selidiki

BANDUNG - Sebuah rekaman video aksi koboi jalanan dengan seorang pria menembak warga menggunakan senjata api, viral di media sosial (medsos).

Berikut sejumlah faktanya:

1. Lokasi Kejadian

Informasi yang didapat, peristiwa itu terjadi di Babakan Batawi, Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujungberung, Rabu 24 April sekitar pukul 03.51 WIB.

BACA JUGA:

Viral Emak-Emak Ngamuk saat Mengemis Tak Dikasih Uang, Begini Respons Mensos

2. Kronologi Kejadian

Dalam video yang beredar di medsos, dua warga masing-masing mengendarai motor memasuki gang. Tak lama kemudian datang dua pria berboncengan sepeda motor. Mereka berpapasan dengan warga yang juga mengendarai motor.

Warga tersebut masuk ke dalam gang. Pria pengendara motor tersebut meneriaki warga dengan kata-kata kasar. Tiba-tiba pria pengendara motor dengan helm berwarna merah, mengeluarkan senjata api dan menembakkannya ke arah warga yang masuk gang. Terdengar empat kali suara letusan senjata api dari pistol pemotor tersebut.

BACA JUGA:

Polisi Temukan Luka di Pelipis Brigadir RAT hingga Bekas Tembakan di Atas Mobil

3. Belum Diketahui Ada Tidaknya Korban

Belum diketahui, apakah terdapat korban jiwa atau luka akibat penembakan tersebut. Saat ini, petugas Satreskrim Polrestabes Bandung dan Polsek Ujungbehung tengah mendalami kasus tersebut.

"Kami sedang dalami dan melakukan penyelidikan," kata Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP AKBP Abdul Rahman, Jumat (26/4/2024).