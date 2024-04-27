Cewek Cantik Kepergok Kantongi Ekstasi saat Nongkrong di Cafe, Langsung Diciduk

TAPANULI UTARA - Wanita muda berinisial RSM (20), warga Jalan Balige - Siborongborong Silangit, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Provinsi Sumatera Utara, diringkus Satuan Narkoba Polres Taput. RSM diamankan, karena memiliki Narkotika jenis pil ekstasi.

Kapolres Taput, AKBP Ernis Sitinjak SIK melalui Kasi Humas Aiptu Walpon Baringbing menerangkan, RSM ditangkap pada Jumat 26 April 2024. RSM ditangkap saat menuju salahsatu cafe bermerek Amor di Silangit Siborongborong Taput.

Walpon Baringbing menjelaskan, penangkapan RSM (tersangka), berawal dari informasi yang diperoleh petugas dari masyarakat sekitar. Lalu, petugas bergerak ke lokasi.

"Saat itu tersangka berjalan hendak menuju cafe amor. Lalu petugas mengamankan tersangka dan melakukan penggeledahan. Saat digeledah, ditemukan barang bukti Narkoba jenis ekstasi sebanyak 5 butir atau di simpan di dalam kotak sisir electrik di dalam tasnya,"ungkap Walpon Baringbing kepada MPI, Sabtu (27/4/2024).