Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Cewek Cantik Kepergok Kantongi Ekstasi saat Nongkrong di Cafe, Langsung Diciduk

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |18:31 WIB
Cewek Cantik Kepergok Kantongi Ekstasi saat Nongkrong di Cafe, Langsung Diciduk
A
A
A

TAPANULI UTARA - Wanita muda berinisial RSM (20), warga Jalan Balige - Siborongborong Silangit, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Provinsi Sumatera Utara, diringkus Satuan Narkoba Polres Taput. RSM diamankan, karena memiliki Narkotika jenis pil ekstasi.

Kapolres Taput, AKBP Ernis Sitinjak SIK melalui Kasi Humas Aiptu Walpon Baringbing menerangkan, RSM ditangkap pada Jumat 26 April 2024. RSM ditangkap saat menuju salahsatu cafe bermerek Amor di Silangit Siborongborong Taput.

Walpon Baringbing menjelaskan, penangkapan RSM (tersangka), berawal dari informasi yang diperoleh petugas dari masyarakat sekitar. Lalu, petugas bergerak ke lokasi.

"Saat itu tersangka berjalan hendak menuju cafe amor. Lalu petugas mengamankan tersangka dan melakukan penggeledahan. Saat digeledah, ditemukan barang bukti Narkoba jenis ekstasi sebanyak 5 butir atau di simpan di dalam kotak sisir electrik di dalam tasnya,"ungkap Walpon Baringbing kepada MPI, Sabtu (27/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181900//narkoba-sI42_large.jpg
Breaking News! Giliran Kampung Ambon Diacak-Acak BNN dan Polisi, Narkoba hingga Senpi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181644//petugas_gerebek_kampung_bahari-Uxd1_large.jpg
Petugas Dihadang Busur Panah saat Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181581//narkoba-8Mv4_large.jpg
BNN dan Brimob Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Kampung Bahari, Polisi Diserang Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/33/3181328//onadio_leonardo-9QON_large.jpg
Onad Resmi Direhabilitasi 3 Bulan, Ingin Sembuh dari Kecanduan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181308//leonardo_arya_atau_yang_dikenal_dengan_onad-plwo_large.jpg
Hasil Asesmen BNNP, Onad Jalani Rehabilitasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181122//narkoba-ygb3_large.jpg
Onad Tidak Tersangka, Polisi Singgung Ruang Rehabilitasi di UU Narkotika
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement