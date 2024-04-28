Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Konsolidasi, DPW Perindo Sulteng Siapkan Kader untuk Maju di Pilkada 2024

Jemmy Hendrik , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |22:02 WIB
Gelar Konsolidasi, DPW Perindo Sulteng Siapkan Kader untuk Maju di Pilkada 2024
Ronny Tanusaputra (Foto: MPI)
PALU - Partai Perindo menyiapkan sejumlah kader yang akan bertarung di Pilkada serentak pada November 2024 mendatang.

DPW Perindo Sulteng menggelar konsolidasi sebagai bentuk keseriusan partai untuk memenangkan kontestasi tersebut.

Ketua DPP Perindo Ronny Tanusaputra mengatakan bahwa rapat untuk menyatukan amunisi di Pilkada serentang pada November 2024 mendatang.

"Dipastikan Perindo akan berkonsolidasi dengan beberapa partai untuk maju dalam konstetasi pilkada nanti, di mana perindo memiliki kader untuk ikut," kata Roni, Minggu (28/4/2024).

