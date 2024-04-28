Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gubernur Sulteng: Perindo Miliki Kader-Kader Terbaik untuk Bertarung di Pilkada 2024

Jemmy Hendrik , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |21:53 WIB
Gubernur Sulteng: Perindo Miliki Kader-Kader Terbaik untuk Bertarung di Pilkada 2024
Gubernur Sulteng Rusdy Mastura (Foto: MPI)
PALU - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura mengatakan bahwa Partai Perindo memiliki sejumlah kader terbaik untuk bertarung di Pilkada serentak 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Rusdy Mastura saat membuka rapat konsolidasi Partai Perindo jelang Pilkada 2024. Rapat konsolidasi DPW Perindo Sulteng ini sebagai bentuk keseriusan partai untuk memenangkan kontestasi tersebut.

DPW Perindo Sulteng menggelar rapat konsolidasi untuk persiapan Pilkada 2024 yang berlangsung serentak di Indonesia.

"Perindo juga akan memiliki kader-kader terbaik untuk bisa bertarung di tahun berikutnya untuk mewujudkan Indonesia sejaterah," ujarnya, Minggu (28/4/2024).

Gubernur Sulteng Rusdy Mastura mengatakan bahwa dalam sambutan Perindo adalah partai kecil yang bisa menjadi besar dan menang di Sulteng dan terbukti di tahun ini banyak menyumbang kursi di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Sejumlah pengurus teras Partai Perindo hadir dalam rapat konsolidasi di antaranya Ketua DPP Perindo Bidang Kaderisasi dan Konsolidasi Roni Tanusaputra, pengurus DPW Perindo Sulteng, serta pengurus DPD Perindo Palu dan jajaran lainnya.

1 2
      
