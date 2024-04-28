DPW Perindo Sulteng Gelar Rapat Konsolidasi untuk Persiapan Pilkada 2024

PALU - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura membuka rapat konsolidasi Partai Perindo jelang Pilkada 2024. Rapat konsolidasi DPW Perindo Sulteng ini sebagai bentuk keseriusan partai untuk memenangkan kontestasi tersebut.

DPW Perindo Sulteng menggelar rapat konsolidasi untuk persiapan Pilkada 2024 yang berlangsung serentak di Indonesia.

Sejumlah pengurus teras Partai Perindo hadir dalam rapat konsolidasi di antaranya Ketua DPP Perindo Bidang Kaderisasi dan Konsolidasi Roni Tanusaputra, pengurus DPW Perindo Sulteng, serta pengurus DPD Perindo Palu dan jajaran lainnya.

Gubernur Sulteng Rusdy Mastura mengatakan bahwa dalam sambutan Perindo adalah partai kecil yang bisa menjadi besar dan menang di Sulteng dan terbukti di tahun ini banyak menyumbang kursi di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

"Perindo juga akan memiliki kader-kader terbaik untuk bisa bertarung di tahun berikutnya untuk mewujudkan Indonesia sejaterah," ujarnya, Minggu (28/4/2024).