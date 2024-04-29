Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tak Hanya Jaga Keamanan, Babinsa Koramil 02/Timika Juga Dampingi Petani Merawat Tanaman Cabe

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |15:41 WIB
Tak Hanya Jaga Keamanan, Babinsa Koramil 02/Timika Juga Dampingi Petani Merawat Tanaman Cabe
A
A
A

TIMIKA - Sebagai wujud peran aktif TNI dalam meningkatkan ketahanan pangan di wilayah, Serka Philipus Paringgi melaksanakan kegiatan pendampingan pertanian dan membantu petani merawat dan membersihkan tanaman cabai dilahan milik Bapak Imin di Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kab. Mimika, Senin (29/04/2024).

Pendampingan Babinsa kepada petani terus dilakukan sebagai upaya peran aktif aparat kewilayahan dalam rangka meningkatkan swasembada pangan diwilayah serta memberikan motivasi kepada para petani dalam meningkatkan perekonomian dan ketahanan pangan.

Serka Philipus Paringgi dalam kegiatan pendampingannya berpesan agar selalu melakukan perawatan tanaman secara rutin dengan membersihkan lahan dari rumput liar yang dapat menggangu tumbuh kembangnya tanaman, sehingga dimasa panen nantinya dapat menghasilkan buah yang memuaskan.

“Tidak hanya melakukan pendampingan, kita menganjurkan untuk melakukan penyemprotan hama agar tanaman tetap subur dan jauh dari serangan hama penyakit yang menghambat tumbuh kembang tanaman,” ujar Serka Philipus Paringgi.

Sementara Bapak Imin mengucapkan terima kasih kepada Babinsa selalu hadir mendampingi kami dalam perawatan tanaman cabai miliknya. “Dengan adanya pendampingan Pak Babinsa kita menjadi terbantu dan termotivasi dalam perawatan tanaman cabe ini, tidak hanya memberikan pendampingan Pak Babinsa juga tidak segan turun langsung ke kebun ikut membantu membersihkan lahan kebun kami,” ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Timika Koramil 02/Timika papua tni
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/340/3181841//tni-Aku8_large.jpg
Pasukan Elite TNI Gelar Operasi Senyap di Perbatasan Timor Leste, Sejumlah Orang Disergap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181375//pemerintah-thaK_large.jpg
Perwira Kopassus hingga Polwan Cantik Jadi Lulusan Terbaik Seskoad 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181372//pemerintah-s6cK_large.jpg
Menhan Sjafrie: Negara Hadir Menertibkan Aktivitas Tambang Ilegal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181371//pemerintah-LznS_large.jpg
KEPP Otsus Papua Sampaikan Tiga Terobosan ke Gibran untuk Percepatan Pembangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181348//wapres_ri_gibran_rakabuming_raka_tiba_di_papua-52EP_large.jpg
Gibran ke Papua Barat: Pembangunan Tidak Boleh Lagi Jawa-Sentris!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181324//pemerintah-ADt1_large.jpg
Pecahkan Rekor, Billy Mambrasar Latih Ribuan Anak Papua Belajar AI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement