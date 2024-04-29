Tak Hanya Jaga Keamanan, Babinsa Koramil 02/Timika Juga Dampingi Petani Merawat Tanaman Cabe

TIMIKA - Sebagai wujud peran aktif TNI dalam meningkatkan ketahanan pangan di wilayah, Serka Philipus Paringgi melaksanakan kegiatan pendampingan pertanian dan membantu petani merawat dan membersihkan tanaman cabai dilahan milik Bapak Imin di Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kab. Mimika, Senin (29/04/2024).

Pendampingan Babinsa kepada petani terus dilakukan sebagai upaya peran aktif aparat kewilayahan dalam rangka meningkatkan swasembada pangan diwilayah serta memberikan motivasi kepada para petani dalam meningkatkan perekonomian dan ketahanan pangan.

Serka Philipus Paringgi dalam kegiatan pendampingannya berpesan agar selalu melakukan perawatan tanaman secara rutin dengan membersihkan lahan dari rumput liar yang dapat menggangu tumbuh kembangnya tanaman, sehingga dimasa panen nantinya dapat menghasilkan buah yang memuaskan.

“Tidak hanya melakukan pendampingan, kita menganjurkan untuk melakukan penyemprotan hama agar tanaman tetap subur dan jauh dari serangan hama penyakit yang menghambat tumbuh kembang tanaman,” ujar Serka Philipus Paringgi.

Sementara Bapak Imin mengucapkan terima kasih kepada Babinsa selalu hadir mendampingi kami dalam perawatan tanaman cabai miliknya. “Dengan adanya pendampingan Pak Babinsa kita menjadi terbantu dan termotivasi dalam perawatan tanaman cabe ini, tidak hanya memberikan pendampingan Pak Babinsa juga tidak segan turun langsung ke kebun ikut membantu membersihkan lahan kebun kami,” ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)