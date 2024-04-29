Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

TNI-Polri Bantu Warga Buka Akses Jalan Putus Akibat Longsor

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |10:44 WIB
TNI-Polri Bantu Warga Buka Akses Jalan Putus Akibat Longsor
A
A
A

BENGKULU - Personel Brimob Polda Bengkulu bersama Polres Lebong dan instansi terkait akhirnya berhasil membuka akses jalan Kelurahan Rimbo Pengadang, Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Lebong. Jalan tersebut telah dua hari putus karena tertimbun tanah longsor.

Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes. Pol. Anuardi menyebut, berkat kerja keras Satbrimobda Polda Bengkulu , Polres, Polsek, Koramil, dan instansi terkait, jalan lintas satu-satunya tersebut dapat kembali dilalui dengan sistem buka tutup.

”Alhamdulillah akses jalan dapat kembali dibuka dengan sistem buka tutup,” ungkap Kabid Humas, Minggu (28/4/24).

Diketahui sebelumnya curah hujan tinggi yang mengguyur Kabupaten Lebong menyebabkan bencana banjir dan longsor tepatnya di kecamatan topos. Belum usai kesedihan akibat bencana banjir, longsor menyebabkan jalan penghubung Curup-Muara Aman putus tepatnya di kecamatan Rimbo Pengadang.

Menurut Kabid Humas, tanah merah berlumpur, pohon tumbang, dan semak belukar kini telah berhasil di singkirkan dari badan jalan. Jalan lintas Curup–Muara Aman saat ini sudah bisa dilalui kendaraan baik roda dua dan roda empat.

“Petugas lalu lintas melaksanakan pengaturan agar para pengguna tertib untuk bergantian melalui jalan tersebut,” jelas Kabid Humas.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
tni polri Longsor Bengkulu longsor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182059//reformasi-ATS1_large.jpg
Presiden Prabowo Melantik 10 Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182025//prabowo_subianto-5tzy_large.jpg
Presiden Prabowo Bakal Lantik Komite Reformasi Polri Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/340/3182013//polri-lRtK_large.jpg
Kapolri Instruksikan SPPG Polri Zero Accident, Pastikan Food Security Berjalan Optimal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/340/3181961//kapolri-Wp6a_large.jpg
Kapolri Singgung Wujudkan Generasi Emas Usai Tinjau SMP Kemala Bhayangkari Karanganyar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181895//polri-Iql0_large.jpg
Lantik Ribuan Perwira, Wakapolri: Masyarakat Menunggu Aksi, Bukan Janji!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/340/3181841//tni-Aku8_large.jpg
Pasukan Elite TNI Gelar Operasi Senyap di Perbatasan Timor Leste, Sejumlah Orang Disergap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement