Prajurit TNI Harumkan Nama Bangsa, Jenderal Tempur Kopassus: Indonesia Menuju Prestasi Lebih Tinggi

JAKARTA– Prajurit TNI kembali mengharumkan nama bangsa di internasional. Adalah Letda Muhammad Alfi Kusuma yang berdinas di Batalyon Inf 840 / Golok Sakti Brigade 87 Salakanagara berhasil meraih perunggu dalam ajang China Open Taekwondo Championship 2025.

Letda Muhammad Alif yang menjabat Danton Perikanan / Kompi Peternakan ini merupakan anak didik dari Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon.

Richard yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia ini menyampaikan apresiasi dan rasa bangga untuk Tim Poomsae Putra Indonesia karena kembali menorehkan prestasi.

“Prestasi ini sekaligus menjadi modal penting bagi tim dalam mempersiapkan diri menuju SEA Games 2025 di Thailand,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).

Jenderal Tempur Kopassus ini menyampaikan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras para atlet, dukungan tim pelatih, serta doa dan dukungan masyarakat Indonesia.

Pihaknya juga akan melakukan evaluasi mendalam untuk menyempurnakan teknik, konsistensi, dan kesiapan mental atlet. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan performa pada ajang internasional berikutnya.