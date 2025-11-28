Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prajurit TNI Harumkan Nama Bangsa, Jenderal Tempur Kopassus: Indonesia Menuju Prestasi Lebih Tinggi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |20:03 WIB
Prajurit TNI Harumkan Nama Bangsa, Jenderal Tempur Kopassus: Indonesia Menuju Prestasi Lebih Tinggi
Letda TNI Muhammad Alfi Kusuma
A
A
A

JAKARTA–  Prajurit TNI kembali mengharumkan nama bangsa di internasional. Adalah Letda Muhammad Alfi Kusuma yang berdinas di Batalyon Inf 840 / Golok Sakti Brigade 87 Salakanagara berhasil meraih perunggu dalam ajang China Open Taekwondo Championship 2025.

Letda Muhammad Alif yang menjabat Danton Perikanan / Kompi Peternakan ini merupakan anak didik dari Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon.

Richard yang juga  Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia ini menyampaikan apresiasi  dan rasa bangga untuk Tim Poomsae Putra Indonesia karena kembali menorehkan prestasi.

“Prestasi ini sekaligus menjadi modal penting bagi tim dalam mempersiapkan diri menuju SEA Games 2025 di Thailand,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).

Jenderal Tempur Kopassus ini menyampaikan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras para atlet, dukungan tim pelatih, serta doa dan dukungan masyarakat Indonesia.

Pihaknya juga akan melakukan evaluasi mendalam untuk menyempurnakan teknik, konsistensi, dan kesiapan mental atlet. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan performa pada ajang internasional berikutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186493//polri-cGEA_large.jpg
Pimpin Wisuda Prajurit Taruna, Kapolri Tekankan Sinergitas TNI-Polri untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186347//pemerintah-GpXA_large.jpg
Aceh Gelap Gulita Usai Tower PLN Roboh Diterjang Banjir, TNI Kirim Pesawat Hercules hingga Prajurit Yon Zipur  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186099//bahlil-Mom4_large.jpg
TNI Jaga Kilang Minyak Pertamina, Bahlil: Enggak Ada Masalah daripada Sabotase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/340/3186078//tni-FNc4_large.jpg
Bantu Korban Banjir, Kodam I/BB Terjunkan 555 Pasukan di Sibolga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863//tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185831//kapuspen_mabes_tni_mayjen_mar_freddy_adianzah-XogS_large.jpg
TNI Kantongi Nama Jenderal Bintang 3 Kandidat Komandan Pasukan Perdamaian Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement