HOME NEWS NASIONAL

10 Jenderal Berdarah Kopassus Ini Dapat Jabatan Baru Jelang Lebaran, 2 Pati Sandang Bintang 3

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |03:00 WIB
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto/ist
JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi sejumlah Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen). Sebanyak 35 perwira masuk dalam daftar mutasi, rotasi, dan promosi jabatan jelang Lebaran.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan, mutasi dan rotasi merupakan hal biasa terjadi dalam rangka pembinaan prajurit.

”Perlu saya sampaikan bahwa mutasi jabatan di tubuh TNI merupakan hal yang biasa dalam rangka pembinaan karier prajurit dan kebutuhan organisasi,” ujarnya dikutip, Senin (16/3/2026).

Dalam mutasi tersebut, sebanyak 10 jenderal berasal dari kecabangan Infanteri (Kopassus). Dua diantaranya sandang bintang tiga atau Letnan Jenderal (Letjen).

Berikut ini daftar lengkapnya:

1. Mayjen TNI Deddy Suryadi (Pangdam Jaya) menjadi (Pangdam Jaya)(Validasi Organisasi)

2. Letjen TNI Bambang Trisnohadi (Pangkogabwilhan III) menjadi (Kaster TNI)(Validasi Organisasi)

3. Mayjen TNI Lucky Avianto (Pangdam XXIV/MT) menjadi (Pangkogabwilhan III)

4. Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia, S.E. (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Ekonomi dan Kesra) menjadi (Pangdam XXIV/MT)

5.Mayjen TNI Suhardi (Aster Panglima TNI) menjadi (Wakaster TNI)(Validasi Organisasi)

 

