Kapal Terbakar di Laut Banda, 10 ABK Selamat

KUPANG – Kapal MV Da Hao yang berlayar rute Manokwari ke Timor Leste terbakar di Laut Banda, pada Minggu 28 April 2024.

Sebanyak 10 ABK terdiri dari 8 orang warga Indonesia dan 2 orang warga Cina selamat dan telah dievakuasi ke Kupang, Senin (29/4/2024) sore.

Kepala Basarnas Kupang I Putu Sudayana mengatakan, SAR Kupang menerima email tentang kecelakaan kapal tersebut pada Minggu (28/4) pukul 15.54 Wita dari kapal Maran Gas Psara mengabarkan tentang musibah kebakaran kapal.

Selanjutnya pada pukul 18.44 Wita SAR menerima lagi email yang mengabarkan bahwa anak buah kapal telah dievakuasi.

Kapal Maran Gas Psara kemudian memberikan posisi koordinat penjemputan (Intercept) para ABK. Seluruh ABK berhasil dijemput dan dibawa ke Pelabuhan Tenau Kupang dan tiba pada Senin sore.

Berikut nama-nama ABK yang diselamatkan :

1. Mulyoto, 53 tahun

2. Muhammad Zaky Dzulfikar, 30 tahun

3. Susilo Adil, 60 tahun

4. Rahmat Kururniawan, 25 tahun

5. Danang Dwiyanto, 25 tahun

6. Iwan Setiawan, 49 tahun

7. Kurniawan, 31 tahun

8. Muhammad Farhan Kapitan Bela, 21 tahun