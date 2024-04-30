Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kapal Nelayan Terbakar di Tengah Laut Maluku, KN Kuda Laut-403 Bantu Selamatkan Nelayan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |18:17 WIB
Kapal Nelayan Terbakar di Tengah Laut Maluku, KN Kuda Laut-403 Bantu Selamatkan Nelayan
A
A
A

JAKARTA — Bakamla RI melalui KN Kuda Laut-403 berhasil menyelamatkan nelayan yang mengalami luka bakar di Perairan Laut Maluku, Selasa (30/4/2024).

Mulanya, KN Kuda Laut-403 yang sedang melaksanakan Patroli Bersama Yudhistira A/24, menemukan adanya kapal nelayan Bintang Ringgo 03 dengan perahu penebar jaring yang terbakar di Koordinat 00°46'32" U - 124°48'40" T, Perairan Laut Maluku pada pukul 16.45 WIT.

Melihat kejadian tersebut, KN Kuda Laut-403 segera melakukan pendekatan untuk investigasi dan melaksanakan persiapan pemberian pertolongan. Dalam proses investigasi, ditemukan korban luka bakar atas nama Sakka (42) yang telah di evakuasi di kapal nelayan Bintang Ringgo 03.

Berdasarkan informasi yang didapat, penyebab terjadinya kebakaran kapal tersebut dikarenakan kebocoran bahan bakar pada perahu penebar jaring dan adanya konsleting listrik, sehingga terjadi letupan dan menyebabkan korban mengalami luka bakar di kaki.

Korban tersebut berhasil diamankan di Kapal Bintang Ringgo 03, namun sayangnya tidak terdapat obat-obatan untuk melakukan pertolongan pertama. Lebih lanjut, korban tersebut dibawa ke KN Kuda Laut-403 untuk menerima perawatan dari Juru Rawat Serma Bakamla Aswar Anas.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177135//presiden_prabowo-kOe8_large.jpg
Prabowo Targetkan Bangun 1.000 Desa Nelayan di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177046//prabowo-0AXq_large.jpg
Prabowo: Program Desa Nelayan Tingkatkan Penghasilan hingga 100%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174774//ikan-MPqz_large.jpg
Dorong Konsumsi Ikan, DPR Desak UMKM Dilibatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/470/3169797//tanggul_beton_di_cilincing-vglz_large.jpg
3 Fakta Heboh Tanggul Beton di Cilincing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/470/3169551//pagar_besi_cilincing-rL3J_large.jpg
KCN Klaim Proyek Pagar Beton Cilincing Sah Secara Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/338/3168926//tanggul_laut-LAl4_large.jpg
Dinas SDA Sebut Tanggul di Cilincing Bukan Proyek Tanggul Laut, Punya Siapa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement