Kapal Nelayan Terbakar di Tengah Laut Maluku, KN Kuda Laut-403 Bantu Selamatkan Nelayan

JAKARTA — Bakamla RI melalui KN Kuda Laut-403 berhasil menyelamatkan nelayan yang mengalami luka bakar di Perairan Laut Maluku, Selasa (30/4/2024).

Mulanya, KN Kuda Laut-403 yang sedang melaksanakan Patroli Bersama Yudhistira A/24, menemukan adanya kapal nelayan Bintang Ringgo 03 dengan perahu penebar jaring yang terbakar di Koordinat 00°46'32" U - 124°48'40" T, Perairan Laut Maluku pada pukul 16.45 WIT.

Melihat kejadian tersebut, KN Kuda Laut-403 segera melakukan pendekatan untuk investigasi dan melaksanakan persiapan pemberian pertolongan. Dalam proses investigasi, ditemukan korban luka bakar atas nama Sakka (42) yang telah di evakuasi di kapal nelayan Bintang Ringgo 03.

Berdasarkan informasi yang didapat, penyebab terjadinya kebakaran kapal tersebut dikarenakan kebocoran bahan bakar pada perahu penebar jaring dan adanya konsleting listrik, sehingga terjadi letupan dan menyebabkan korban mengalami luka bakar di kaki.

Korban tersebut berhasil diamankan di Kapal Bintang Ringgo 03, namun sayangnya tidak terdapat obat-obatan untuk melakukan pertolongan pertama. Lebih lanjut, korban tersebut dibawa ke KN Kuda Laut-403 untuk menerima perawatan dari Juru Rawat Serma Bakamla Aswar Anas.

(Khafid Mardiyansyah)