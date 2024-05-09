Silaturahmi ke Masyarakat, Ketua RPA Perindo Sumsel Arief Rudiharto Siap Maju di Pilkada Lahat

LAHAT - Kegiatan silaturahmi dan sosialisasi Ketua DPW RPA Partai Perindo Sumatera Selatan, Arief Rudiharto bersama warga Desa Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan disambut antusias warga dan tokoh masyarakat serta keluarga besar.

Dalam silaturahmi bersama warga ini dihadiri parah tokoh masyarakat, toko agama, pemangku adat serta keluarga besar, warga masyarakat Desa Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.

Arief Rudiharto didampingi sang istri, Leli Camelia yang merupakan warga asli kelahiran Desa Kota Agung. Selain bersilaturahmi bersama warga kecamatan kota Agung, Arief Rudiharto sekaligus berpamitan serta meminta restu kepada warga dan keluarga besarnya untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil bupati Kabupaten Lahat periode 2024-2029.

Arief juga menyempatkan diri menyapa warga serta mendatangi ke rumah duka salah seorang warga yang meninggal dunia. Hal ini merupakan keseriusan dan tekat untuk membangun Lahat yang lebih baik.

Menurut Arief, dalam kegiatan silaturahmi sekaligus memperkenalkan diri sebagai bakal calon wakil bupati Kabupaten Lahat dari Partai Perindo dengan berbagai program yaitu memajukan pendidikan, hukum, ekonomi, UMKM dan kesehatan serta infrastruktur yang ada di Kabupaten Lahat.