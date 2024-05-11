Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Miris Dyah Pitaloka, Putri Cantik Kerajaan Sunda yang Putuskan Bunuh Diri Usai Keluarganya Dibantai Majapahit

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |07:50 WIB
Kisah Miris Dyah Pitaloka, Putri Cantik Kerajaan Sunda yang Putuskan Bunuh Diri Usai Keluarganya Dibantai Majapahit
Ilustrasi kisah miris Dyah Pitaloka (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Kisah miris Dyah Pitaloka, putri cantik Kerajaan Sunda yang putuskan bunuh diri usai keluarganya dibantai Majapahit. Apalagi cerita rakyat ini sangat melegenda di pulau Jawa.

Padahal dalam zaman itu, Dyah Pitolaka memang banyak mendapatkan pinangan pria untuk menikah. Namun, ternyata ada sosok pria yang disukainya serta membuatnya ingin menikah.

Sayangnya, ada kisah miris Dyah Pitaloka, putri cantik Kerajaan Sunda yang putuskan bunuh diri usai keluarganya dibantai Majapahit. Hal ini terjadi pada tahun 1357 saat perang Bubat. Perang Bubat terjadi karena pecahnya perselisihan antara Patih Gajah Mada dari Majapahit dengan Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda.

Sedianya, Kerajaan Sunda datang ke Majapahit untuk acara pernikahan sang putri raja nan cantik jelita, Dyah Pitaloka Citraresmi, dengan Raja Majapahit, Hayam Wuruk. Namun, rupanya pernikahan ini hanya cara Majapahit agar Kerajaan Sunda bisa masuk ke dalam wilayahnya.

Akibat peristiwa berdarah ini, seluruh rombongan Kerajaan Sunda tewas, termasuk Dyah Pitaloka. Lantas, seperti apa sosok Dyah Pitaloka yang membuat Hayam Wuruk tergila-gila?

Halaman:
1 2
      
