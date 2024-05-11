Gunung Ibu Meletus, Lontarkan Lava Pijar dengan Kilatan Petir Sejauh 1.000 Meter

HALMAHERA BARAT - Pos Pengamatan Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kembali melaporkan terjadi letusan.

Letusan kembali terjadi pada 11 Mei 2024 pukul 00:24 WIT dengan tinggi kolom abu vulkanik teramati ± 4.000 M di atas puncak (± 5.325 N di atas permukaan laut).

Teramati lontaran lava pijar jatuh sampai 1.000 meter di bawah bibir kawah gunung dengan suara dentuman yang disertai kilatan petir.

Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi sementara ini ± 6 menit 27 detik.

Saat ini, Gunung Ibu berada pada Status Level III (Siaga). "Masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 3 km dan perluasan sektoral berjarak 5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung ibu," jelas keterangan Pos Pengamatan.

(Arief Setyadi )