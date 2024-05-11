Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Ibu Meletus, Lontarkan Lava Pijar dengan Kilatan Petir Sejauh 1.000 Meter

Ismail Sangaji , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |00:01 WIB
Gunung Ibu Meletus, Lontarkan Lava Pijar dengan Kilatan Petir Sejauh 1.000 Meter
Gunung Ibu meletus (Foto: Badan Geologi)
A
A
A

HALMAHERA BARAT - Pos Pengamatan Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kembali melaporkan terjadi letusan.

Letusan kembali terjadi pada 11 Mei 2024 pukul 00:24 WIT dengan tinggi kolom abu vulkanik teramati ± 4.000 M di atas puncak (± 5.325 N di atas permukaan laut).

Teramati lontaran lava pijar jatuh sampai 1.000 meter di bawah bibir kawah gunung dengan suara dentuman yang disertai kilatan petir.

Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi sementara ini ± 6 menit 27 detik.

Saat ini, Gunung Ibu berada pada Status Level III (Siaga). "Masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 3 km dan perluasan sektoral berjarak 5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung ibu," jelas keterangan Pos Pengamatan.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/340/3099078/gunung_ibu_meletus_semburkan_abu_vulkanik-PbK2_large.jpeg
Gunung Ibu Meletus Semburkan Abu Vulkanik, Warga Dilarang Aktivitas Radius 4 KM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/337/3091446/gunung-krMA_large.jpg
Gunung Ibu Alami Peningkatan Aktivitas Vulkanik, Zona Bahaya Diperluas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/340/3086981/gunung-FWSi_large.jpg
Breaking News! Gunung Ibu di Maluku Utara Meletus, Muntahkan Abu Vulkanik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/337/3079901/gunung_ibu-pz6x_large.jpg
Pagi Ini, Gunung Ibu Erupsi Luncurkan Abu Vulkanik 800 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068177/gunung_ibu-nIgG_large.jpg
Gunung Ibu 12 Kali Erupsi Beruntun Muntahkan Lava Pijar, Radius 4 Kilometer Berbahaya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/340/3067701/gunung_meletus-za7x_large.jpg
4 Kali Erupsi Beruntun, Gunung Ibu Lontarkan Lava Pijar 800 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement