INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Polri Kerahkan Tim Kemanusiaan Bantu Pulihkan Korban Banjir Bandang Sumbar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |21:27 WIB
Polri Kerahkan Tim Kemanusiaan Bantu Pulihkan Korban Banjir Bandang Sumbar
Polisi menjenguk korban banjir bandang di Sumbar. (Foto: Dok Polri)
A
A
A

JAKARTA - Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri, mengerahkan tim kemanusiaan untuk membantu pemulihan korban banjir lahar dingin di Sumatera Barat. Selain itu, Polri juga menyalurkan bantuan untuk meringankan penderitaan para korban terdampak bencana alam ini.

Asisten Kapolri bidang SDM, Irjen Dedi Prasetyo, mengatakan bantuan tersebut berupa Tim Trauma Healing, layanan kesehatan dan obat-obatan serta air bersih dari kendaraan taktis Water Treatment.

Tim DVI Polda Sumbar Terjun Langsung Periksa DNA Korban Banjir Bandang 

“Tim kemanusiaan dari SSDM Polri langsung kami kerahkan untuk membantu tim SDM Polda Sumatera Barat yang sudah sejak awal hadir membantu masyarakat terdampak. Bantuan yang diberikan antara lain layanan trauma healing kepada masyarakat, terutama anak-anak dan perempuan bertujuan untuk mengatasi trauma akibat bencana banjir lahar dingin,” ujar Dedi, Rabu (15/5/2024).

Terkait trauma healing, Dedi menuturkan terapinya berupa pemberian motivasi, pendampingan psikologi pada penyintas dan keluarga pasca bencana banjir lahar dingin. Tim juga melalukan terapi mendengar cerita dan luapan ungkapan hati para korban.

Kisah Pilu Korban Banjir Bandang Sumbar, Sempat Terhimpit Reruntuhan Bangunan 

"Untuk mengetahui alur dari kejadian agar dapat dimanipulasi pola pikir penyintas terhadap kejadian traumatis, terapi pemaparan untuk mengurangi kecemasan dan penyesuaian penyintas terhadap lingkungan sosial, dan terapi CBT (cognitive behavioral therapy) untuk mengevaluasi bentuk pikiran negatif mengganti dengan pikiran yang lebih baik," jelas mantan Kadiv Humas Polri ini.

Dedi menyebut tim trauma healing bersifat gabungan mulai dari level Mabws Polri, Polda Sumbar hingga Polres Tanah Datar. Dia berharap korban selamat dapat segera pulih psikisnya dan melanjutkan kehidupan seperti sediakala.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
