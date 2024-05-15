Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Ledakan di Kompleks Perumahan di Medan, Dua Orang Terluka

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |20:04 WIB
Ledakan di Kompleks Perumahan di Medan, Dua Orang Terluka
MEDAN - Ledakan terjadi di salah satu rumah di Komplek Perumahan Liberty, Jalan Pendidikan, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Rabu (15/5/2024).

Informasi yang dihimpun, ledakan diduga dipicu kebocoran gas dari tabung LPG berukuran 12 kilogram yang ada di dalam rumah.

Akibat ledakan tersebut, rumah sumber ledakan mengalami kerusakan hingga 80 persen. Empat rumah yang bersebelahan dengan rumah sumber ledakan juga mengalami kerusakan akibat ledakan tersebut. Kerusakan berupa keretakan dinding rumah, kerusakan atap, dan perabotan dapur rusak.

Dua unit mobil yakni Toyota Avanza dan Chevrolet juga mengalami kerusakan serius akibat tertimpa reruntuhan bangunan dan terkena serpihan ledakan.

