Baznas Salurkan Infak Kemanusiaan Palestina Tahap Dua Rp1,5 Miliar

JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Provinsi Jawa Tengah menyalurkan infak kemanusiaan untuk Palestina tahap dua sebesar Rp1.559.081.527 melalui Baznas RI sebagai wujud kepedulian terhadap rakyat di negeri itu.

Infak kemanusiaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Baznas Jawa Tengah, Dr. KH. Ahmad Darodji, kepada Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, di Gedung Baznas RI, Jakarta, Jumat (17/5/2024).

Turut hadir, Wakil Ketua Baznas RI H. Mo Mahdum, Pimpinan Baznas RI Bidang Pengumpulan H. Rizaludin Kurniawan, Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan, Pimpinan Baznas RI Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan Prof (HC.) Zainulbahar Noor, serta para Wakil Ketua Baznas Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Ketua Baznas RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Baznas Jawa Tengah yang telah menyerahkan infak kemanusiaan tahap dua sebesar Rp1,5 miliar melalui Baznas RI sebagai bentuk komitmen untuk mendukung masyarakat Palestina.

"Kami ucapkan terima kasih, kami akan menyampaikan komitmen dari masyarakat Jawa Tengah dan menyalurkan infak kemanusiaan tahap dua dari masyarakat Jawa Tengah sebesar Rp1,5 miliar ini untuk rakyat Palestina," ujar Kiai Noor.

Ketua Baznas RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad. (Foto: dok Baznas)