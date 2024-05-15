Respons Banjir Bandang di Sumbar, Baznas Bangun Jembatan Darurat

JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melalui tim Baznas Tanggap Bencana (BTB) membangun jembatan darurat yang menghubungkan Desa Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan yang terisolir akibat banjir bandang pada Selasa (14/5/2024).

Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan mengatakan, langkah ini diambil untuk memulihkan aksesibilitas dan mendukung upaya pemulihan masyarakat yang terdampak di Desa Sungai Jambu yang dihuni sekitar 6.000 jiwa.

"Baznas membangun jembatan darurat agar jalan penghubung masyarakat yang terputus bisa terhubung kembali," kata Saidah Sakwan dalam keterangan tertulisnya.

Banjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu telah menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur, termasuk jalan dan jembatan, yang mengisolasi beberapa desa. Merespons hal tersebut, Baznas segera menurunkan tim BTB ke lapangan untuk menilai kerusakan dan kebutuhan mendesak masyarakat.

“Sebagai langkah awal, kami telah membangun jembatan darurat untuk memastikan bahwa masyarakat bisa kembali beraktivitas dan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan,” tutur Saidah.

Dia mengatakan, banjir yang menerjang di enam kecamatan di daerah Sumbar yaitu di Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Batipuh, Kecamatan X Koto dan Kecamatan Sungai Tarab terjadi sekitar pukul 22.30, Sabtu, 11 Mei 2024.

"Kami menerjunkan sebanyak 22 personel yang terdiri dari BTB Provinsi Sumbar, BTB Agam, BTB Tanah Datar dan BTB Lima Puluh Kota," tuturnya.

Baznas Tanggap Bencana (BTB) menurunkan 22 personel untuk membangun jembatan darurat. (Foto: dok Baznas)