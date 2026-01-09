TNI Kebut Pembangunan 7 Jembatan Bailey dan Armco di Sumbar dan Sumut

JAKARTA - Upaya pemulihan akses dan infrastruktur di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra terus berlanjut. Personel TNI masih melakukan pembangunan jembatan Bailey dan jembatan Armco di sejumlah titik di Sumatera Barat (Sumbar) dan Sumatera Utara (Sumut) untuk menghubungkan daerah yang terputus akibat banjir.

Total ada tujuh titik di Sumbar yang saat ini dalam proses pembangunan jembatan. Rinciannya yakni jembatan Bailey di Muaro Busuk Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok; Kubu Sarunai, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam; Kecamatan Aia Taganang, Kabupaten Agam; dan Durian Kilangan Koja, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.

Lalu, jembatan Armco di Sampia Jorong Sungai Rangeh, Nagari Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam; Nagari Bancah, Kecamatan Tanjung Raya; dan Salimpauang, Kecamatan Malalak.

Selain itu, Jumat (9/1/2026), personel TNI terus membersihkan akses jalan yang masih tertutup akibat longsor. Lokasi tersebut berada di Desa Limau Gadang, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel); dan di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang.