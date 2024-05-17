Polisi Temukan 1,5 Hektare Ladang Ganja di Pegunungan Tor Shite

MADINA - Personel Gabungan Polres Mandailing Natal (Madina) berhasil menemukan 1,5 Hektar ladang ganja di Pegunungan Tor Shite, Desa Ranto Natas, Kecamatan Panyabungan Timur, pada Minggu 12 Mei 2024.

Penemuan tanaman ganja siap panen tersebut ditemukan di dua titik. Titik pertama seluas 1 hektar sebagian ganja telah dipanen. Ganja 1 hektare itu diprediksi seberat 500 Kilogram.

Titik kedua ditemukan dalam kondisi siap panen kurang lebih 1/2 Hektare dengan berat 150 Kilogram. Total keseluruhan 1.500 batang ganja dengan berat 650 Kilogram dalam dua titik tersebut.

Kapolres Madina, AKBP Arie Sofandi Paloh didampingi Waka Polres Madina Kompol Marluddin mengatakan, ladang ganja itu berhasil diungkap atas penyelidikan yang dilakukan oleh Satresnarkoba polres Madina

"Untuk tersangka saat ini masih dalam penyelidikan," kata Kapolres Madina.