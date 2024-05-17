Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Polisi Temukan 1,5 Hektare Ladang Ganja di Pegunungan Tor Shite

Liansah Rangkuti , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |00:31 WIB
Polisi Temukan 1,5 Hektare Ladang Ganja di Pegunungan Tor Shite
Penemuan Ladang Ganja (foto: dok MPI)
A
A
A

MADINA - Personel Gabungan Polres Mandailing Natal (Madina) berhasil menemukan 1,5 Hektar ladang ganja di Pegunungan Tor Shite, Desa Ranto Natas, Kecamatan Panyabungan Timur, pada Minggu 12 Mei 2024.

Penemuan tanaman ganja siap panen tersebut ditemukan di dua titik. Titik pertama seluas 1 hektar sebagian ganja telah dipanen. Ganja 1 hektare itu diprediksi seberat 500 Kilogram.

Titik kedua ditemukan dalam kondisi siap panen kurang lebih 1/2 Hektare dengan berat 150 Kilogram. Total keseluruhan 1.500 batang ganja dengan berat 650 Kilogram dalam dua titik tersebut.

Kapolres Madina, AKBP Arie Sofandi Paloh didampingi Waka Polres Madina Kompol Marluddin mengatakan, ladang ganja itu berhasil diungkap atas penyelidikan yang dilakukan oleh Satresnarkoba polres Madina

"Untuk tersangka saat ini masih dalam penyelidikan," kata Kapolres Madina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183859//penangkapan_kurir_ganja-tZ89_large.jpg
Gudang Ganja 47 Kg di Sumut Digerebek, Dua Kurir Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181308//leonardo_arya_atau_yang_dikenal_dengan_onad-plwo_large.jpg
Hasil Asesmen BNNP, Onad Jalani Rehabilitasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173383//penjara-p3Jt_large.jpg
Pengedar Narkoba di Bekasi Ditangkap, 15 Kg Ganja Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172915//tni_ungkap_kebun_ganja_tersembunyi-7UYC_large.jpg
TNI Ungkap Kebun Ganja Tersembunyi di Distrik Oksibil Pegunungan Bintang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/338/3165170//narkoba-Wq5S_large.jpg
Polisi Bongkar Peredaran Narkoba di Pulogebang Jaktim, 7 Kg Ganja Disita!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/625/3154251//temuan_ganja-1GPO_large.jpg
17 Kg Ganja Ditemukan dalam Mobil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement