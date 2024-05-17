Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Jualan Pil Ekstasi di Jembatan, Mamah Muda Ini Ditangkap Polisi

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |01:01 WIB
Jualan Pil Ekstasi di Jembatan, Mamah Muda Ini Ditangkap Polisi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

LUBUKLINGGAU - Nekat menjadi pengedar narkotika jenis pil ekstasi seorang ibu rumah tangga, Nopi Wulandari (31) ditangkap tim Satnarkoba Polres Lubuklinggau, di Jembatan Batu Urip, Kecamatan Lubuklinggau Timur, Kota Lubuklinggau saat akan mengedarkan narkoba.

Kapolres Lubuklinggau AKBP Indra Arya Yudha melalui Kasat Narkoba Novera mengatakan, penangkapan tersangka berdasarkan informasi masyarakat bahwa tersangka sering melakukan transaksi narkoba jenis ekstasi, selanjutnya tim yang dipimpin oleh Kanit Idik II melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui tersangka sedang berada di Jembatan Batu Urip.

“Anggota kita langsung bergerak dan tiba di TKP, Senin (13/5/2024) sekitar pukul 22.00 WIB, berhasil menangkap tersangka yang memang sedang berada di jembatan Batu Urip,” katanya.

Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tersangka dan ditemukan 1 plastik yang berisikan 1 plastik klip yang berisikan 15 butir pil berwarna hijau muda yang diduga narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi.

“Saat dilakukan penggeledahan di dalam kantong celana yang dipakai oleh tersangka ditemukan barang bukti (BB) pil ekstasi, selanjutnya tersangka berikut barang bukti diamankan di Mapolres Lubuklinggau guna penyelidikan lebih lanjut,” jelasnya.

Dari pengakuan tersangka pil haram itu di beli dari kenalannya di Palembang dan diedarkan di Kota Lubuklinggau. Atas perbuatannya tersangka akan dikenakan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185887//bareskrim_polri-91PO_large.jpg
Lencana Polisi di Mobil Kurir Ekstasi Terungkap Palsu, Ini Kata Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185881//bareskrim_konpers_ratusan_ribu_butir_ekstasi_kecelakaan_mobil_di_tol_lampung-U72v_large.jpg
Terungkap, Kurir Ratusan Ribu Ekstasi Konsumsi Sabu Sebelum Kecelakaan di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185871//ratusan_ribu_butir_ekstasi-MsJ2_large.jpg
Ratusan Ribu Pil Ekstasi di Tol Lampung Rencananya Diedarkan ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185838//penampakan_ratusan_ribu_butir_ekstasi_usai_kecelakaan_di_tol_lampung-3RrH_large.jpg
Penampakan Ratusan Ribu Butir Ekstasi Usai Kecelakaan di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185823//penangkapan_pelaku_sabu-Os68_large.jpg
Terungkap! Jaringan Narkoba Kampung Berlan Ternyata Gunakan Kode QR untuk Transaksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185801//olri_gencarkan_operasi_berantas_narkoba-1trA_large.jpg
Jelang Nataru, Polri Gencarkan Operasi Besar-Besaran Berantas Narkoba!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement