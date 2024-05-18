Advertisement
HOME NEWS JATIM

Buat Poros Tandingan, PKB Siapkan KH Marzuki Mustamar Lawan Khofifah di Pilgub Jatim 2024

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |06:45 WIB
Buat Poros Tandingan, PKB Siapkan KH Marzuki Mustamar Lawan Khofifah di Pilgub Jatim 2024
KH Marzuki Mustamar (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan membentuk poros koalisi tandingan menghadapi Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jawa Timur 2024. PKB menyiapkan mantan Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar untuk melawan mantan gubernur Jawa Timur tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda mengatakan bahwa PKB sebagai pemenang Pemilu 2024 di Jatim punya golden ticket untuk mengusung calon sendiri di Pilgub Jatim.

"Posisi di Jawa Timur sama, posisi PKB akan membikin poros di luar mbak Khofifah. Karena PKB termasuk yang mendapat golden tiket di Jawa Timur, tanpa koalisi dengan partai lain PKB bisa mendorong poros di luar Mbak Khofifah," kata Huda saat dihubungi, Jumat 17 Mei 2024.

 BACA JUGA:

Menurut Huda, PNK tetap membuka komunikasi untuk berkoalisi dengan partai politik lain.

Huda mengatakan PKB sudah menyiapkan figur Kiai Marzuki Mustamar untuk dimajukan di Pilgub Jatim 2024.

"Beberapa nama sudah beredar di sana, khusus Jawa Timur saya kira saya bisa menyebut nama Kiai Marzuki Mustamar, mantan Ketua PWNU. Jadi salah satu opsi yang kami dorong," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
