HOME NEWS JATENG

Cari Teman Koalisi, PKB Usung Gus Yusuf di Pilgub Jawa Tengah 2024

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |22:50 WIB
Cari Teman Koalisi, PKB Usung Gus Yusuf di Pilgub Jawa Tengah 2024
Ketua DPP PKB, Abdul Halim Iskandar (kanan) didampingi Ketua PKB Jateng, Yusuf Chudlori alias Gus Yusuf (Foto: MPI/Eka)
SEMARANG – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dipastikan mengusung Ketua DPW PKB Jawa Tengah Yusuf Chudlori alias Gus Yusuf di kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2024.

Dukungan kepada Gus Yusuf berlangsung saat konsolidasi PKB se-Jateng dalam rangka Pilgub, digelar di Kota Semarang, Jumat (17/5/2024). Ketua DPP PKB Abdul Halim Iskandar, Gus Yusuf, Sekretaris PKB Jateng Sukirman hingga jajaran Dewan Syuro, seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi dan RI hadir di sana.

Mereka mengucapkan ikrar, siap mendukung penuh, mensosialisasikan, mengawal dan mengajak masyarakat untuk mengantarkan Gus Yusuf memimpin Jateng.

