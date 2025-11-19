Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Cak Imin: Panji Bangsa Berkontribusi dalam Pengamanan saat Demo Ricuh Agustus

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |22:07 WIB
Cak Imin: Panji Bangsa Berkontribusi dalam Pengamanan saat Demo Ricuh Agustus
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar
A
A
A

JAKARTA- Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan, kehadiran Panji Bangsa sebagai bagian upaya kolektif mewarnai hidupan sosial, ideologi, dan politik bangsa. Panji Bangsa didirikan untuk memberikan kontribusi nyata.

"Panji Bangsa dirintis untuk mengambil peran dan memberikan kontribusi nyata dalam perjalanan politik kita,’’ ujar Cak Imin saat membuka Munas Dewan Komando Pusat (DKP) Panji Bangsa di kantor DPP PKB, Rabu (19/11/2025).

Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM) ini melanjutkan, Panji Bangsa juga berkontribusi dalam pengamanan ketika demo ricuh akhir Agustus.

‘’Terima kasih atas kontribusi maksimal terutama saat krisis 25 Agustus lalu dalam menjaga objek vital PKB dan mengawal para tokoh,"ucapnya.

Dikatakan Cak Imin, Panji Bangsa harus berorientasi pada demokrasi, yakni demokrasi yang berpihak pada rakyat.

"Demokrasi kita adalah kerakyatan, terwujudnya sistem yang adil. Tidak ada jalan lain kecuali mengubah orientasi ekonomi kita agar berpihak pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Dia juga mengingatkan, bahwa Panji Bangsa dan PKB sama-sama lahir dari kekuatan sosial yang berpihak pada kelompok paling lemah.

Karena itu, ia berharap Munas pertama ini mampu memperkuat fungsi dan peran strategis Panji Bangsa. "Ideologi kita satu, membela yang paling lemah," tutup Cak Imin.

Komandan Nasional DKP Panji Bangsa, Rivqy Abdul Halim, menegaskan pentingnya kesetaraan dan kedisiplinan dalam proses kaderisasi.  "Tidak ada perlakuan istimewa bagi anggota Panji Bangsa," tegasnya.

Rivqy meminta kader Panji Bangsa melepaskan ‘baju kebesaran’ Panji Bangsa, karena di sini Panji Bangsa "satu rata satu rasa’’.

 

Halaman:
1 2
      
