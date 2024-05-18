Advertisement
HOME NEWS JATIM

Viral Rumah Ibu di Malang Dirobohkan Anaknya Pakai Alat Berat

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |13:04 WIB
Viral Rumah Ibu di Malang Dirobohkan Anaknya Pakai Alat Berat
Viral rumah ibu di Malang dirobohkan anak kandungnya pakai alat berat (Foto: Ist/Avirista Midaada)
MALANG - Rumah perempuan di Kabupaten Malang, Jawa Timur dirobohkan oleh anak kandungnya sendiri menggunakan alat berat. Perobohan rumah milik Sugiati (43) warga Dusun Gadungan RT 38 RW 15, Desa Karanganyar, Kecamatan Poncokusumo, dilakukan oleh anak kandungnya menjadi perhatian karena terekam oleh kamera ponsel warga dan tersebar di media sosial (medsos).

Pada video yang diunggah media sosial, dan diterima melalui pesan berantai, terlihat sebuah alat berat meratakan rumah. Alat berat jenis backhoe itu merusak rumah perlahan-lahan, di awali dari bagian depan rumah.

Beberapa kali backhoe itu maju mundur meratakan bangunan milik Sugiati, yang dilakukan oleh anak kandungnya bernama Khoirul Ramadani (24) warga Gondanglegi, Kabupaten Malang.

Video itu pun menuai pro kontra dari warganet yang menyematkan komentar. Beberapa warganet menyayangkan ulah perobohan rumah ibu oleh anaknya, namun tak sedikit yang berpikir positif bahwa perobohan itu sudah kesepakatan bersama di antaranya keduanya.

Kapolsek Poncokusumo AKP Subijanto membenarkan peristiwa viral perobohan rumah milik Sugiati di wilayah Jalan Moroseneng, Dusun Gadungan RT 38 RW 15, Desa Karanganyar, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

"Iya benar, pada Jumat 17 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 - 19.00 WIB (perobohan rumah itu)," kata Subijanto, dikonfirmasi pada Sabtu siang (18/5/2024).

Menurutnya, rumah itu dihuni oleh Sugiati dan suami keduanya bernama Driyanto. Namun, rumah itu didirikan bersama suami pertama Sugiati, Yono Mitro yang meninggal dunia. Pendirian rumah itu juga berada di atas lahan warisan milik orangtua Sugiati, atau kakek dari Khoirul Ramadani.

"Saat itu, rumah sudah dikosongkan. Sudah kesepakatan kedua belah pihak antara ibu dan anak, bahwa rumah tersebut dibongkar," ujarnya.

