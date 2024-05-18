TPS Pilkada Bojonegoro Berkurang Separuh Dibanding Pilpres 2024

BOJONEGORO - Tempat pemungutan suara atau TPS pada pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 di Bojonegoro Jawa Timur, berkurang hingga separuh, jika dibanding dengan Pileg dan Pilpres.

Data di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro, jumlah TPS pada pilkada yang akan berlangsung pada november 2024 mendatang mencapai 2.228.

Jumlah tersebut turun separuh lebih, jika dibanding dengan pemilihan umum legislatif dan pilpres februari 2024 kemarin, sejumlah 4.278 TPS.

Ketua KPU Bojonegoro Fatkhur Rohman mengatakan, jika berkurangnya jumlah TPS lantaran pada pilkada nanti, pemilih maksimal hanya akan mendapat 2 surat suara calon kepala daerah.

Yaitu calon bupati atau walikota dan wakil, serta calon gubernur dan wakil gubernur.

"Pada pileg dan pilpres kemarin pemilih mendapat 5 jenis surat suara, ini hanya 2," ujarnya, Sabtu (18/5/2024).

Sehingga menurut Farkhur, dalam pilkada 2024 ini, baik pemilih maupun tenaga pemilu dianggap lebih mudah untuk mengerjakanya.

"Seharusnya tidak serumit pileg dan pilpres kemarin," tambahnya.