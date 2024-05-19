Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kantongi Rekomendasi Ketum Golkar, Imam Teguh Maju ke Pilkada Purworejo

Sucipto , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |23:30 WIB
Kantongi Rekomendasi Ketum Golkar, Imam Teguh Maju ke Pilkada Purworejo
A
A
A

PURWOREJO - Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Jawa Tengah Imam Teguh Purnomo resmi maju sebagai bakal calon Bupati Purworejo pada Pilkada 2024. Hal itu menyusul dikantonginya surat rekomendasi dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Surat rekomendasi dengan Nomor 613/DPP/GOLKAR/XI/2023 tersebut telah diterbitkan pada 20 November 2023. “Sebelum adanya surat penugasan, pada Januari lalu ada tiga orang bakal calon yang direkomendasikan internal yakni saya, Bu Yuli (Hastuti, Ketua DPD Golkar), dan Mas Heru (Kusuma Setiawan, Sekretaris DPD Golkar). Setelah evaluasi, tinggal dua nama yang direkomendasikan, yakni dirinya dan Yuli Hastuti,” ujarnya, Minggu (19/5/2024).

Dengan mengantongi surat tersebut, Imam mulai melakukan safari politik guna menjaring dukungan dan membangun koalisi. Beberapa partai politik (parpol) yang telah didatangi antara lain, Parta Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Termasuk mengunjungi Kantor DPC Partai Gerindra pada Jumat, 17 Mei 2024. Dalam silaturahmi tersebut, Imam mengajak Gerindra untuk mendukungnya di Pilbup Purworejo.

“Saya bersilaturrahmi untuk menjajaki pontensi koalisi antara Partai Golkar dan Gerindra. Sebelumnya saya sudah ke PKB dan PPP. Teman-teman sudah tahu saya mendapat penugasan untuk menjajaki peluang koalisi dengan partai lain. Silaturrahmi malam ini, kami tentu berharap Golkar-Gerindra bisa bekerja sama,” imbuhnya.

Imam mengungkapkan keinginannya membentuk koalisi gemuk pada pilbup nanti. Untuk itu, setelah Gerindra, Imam mengaku akan menjajaki peluang koalisi dengan partai lain seperti Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PDI Perjuangan.

Apalagi, Golkar hanya memiliki delapan kursi di DPRD Purworejo. Karenanya, Golkar masih membutuhkan koalisi dengan partai pemilik kursi di DPRD agar dapat manju di Pilbup Purworejo. “Kami ingin koalisi gemuk. Dengan demikian kemenangan akan semakin mudah,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181611//dpr-RPFk_large.jpg
MKD Putuskan Adies Kadir Tak Langgar Etik, Golkar Sebut Konstituen di Dapil Girang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172520//partai-Omkh_large.jpg
Golkar Incar Suara Milenial dan Gen Z di Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169402//sekjen_partai_golkar_muhammad_sarmuji-PL7F_large.jpg
Mukhtarudin Jadi Menteri P2MI, Golkar: Pastikan Pekerja Migran Dapat Pelatihan dan Pendidikan Optimal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169159//golkar-YA8s_large.jpg
Golkar Kukuhkan Pengurus Baru Badan Saksi Nasional, Ini Daftar Susunannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168166//muhammad_sarmuji-djWn_large.jpg
Pascademo Ricuh, Sekjen Golkar Instruksikan Kader Proaktif Salurkan Aspirasi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/337/3167029//bahlil-ctO0_large.jpg
Reaksi Bahlil soal Adies Kadir Dinonaktifkan dari DPR tapi Masih Digaji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement