Kantongi Rekomendasi Ketum Golkar, Imam Teguh Maju ke Pilkada Purworejo

PURWOREJO - Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Jawa Tengah Imam Teguh Purnomo resmi maju sebagai bakal calon Bupati Purworejo pada Pilkada 2024. Hal itu menyusul dikantonginya surat rekomendasi dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Surat rekomendasi dengan Nomor 613/DPP/GOLKAR/XI/2023 tersebut telah diterbitkan pada 20 November 2023. “Sebelum adanya surat penugasan, pada Januari lalu ada tiga orang bakal calon yang direkomendasikan internal yakni saya, Bu Yuli (Hastuti, Ketua DPD Golkar), dan Mas Heru (Kusuma Setiawan, Sekretaris DPD Golkar). Setelah evaluasi, tinggal dua nama yang direkomendasikan, yakni dirinya dan Yuli Hastuti,” ujarnya, Minggu (19/5/2024).

Dengan mengantongi surat tersebut, Imam mulai melakukan safari politik guna menjaring dukungan dan membangun koalisi. Beberapa partai politik (parpol) yang telah didatangi antara lain, Parta Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Termasuk mengunjungi Kantor DPC Partai Gerindra pada Jumat, 17 Mei 2024. Dalam silaturahmi tersebut, Imam mengajak Gerindra untuk mendukungnya di Pilbup Purworejo.

“Saya bersilaturrahmi untuk menjajaki pontensi koalisi antara Partai Golkar dan Gerindra. Sebelumnya saya sudah ke PKB dan PPP. Teman-teman sudah tahu saya mendapat penugasan untuk menjajaki peluang koalisi dengan partai lain. Silaturrahmi malam ini, kami tentu berharap Golkar-Gerindra bisa bekerja sama,” imbuhnya.

Imam mengungkapkan keinginannya membentuk koalisi gemuk pada pilbup nanti. Untuk itu, setelah Gerindra, Imam mengaku akan menjajaki peluang koalisi dengan partai lain seperti Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PDI Perjuangan.

Apalagi, Golkar hanya memiliki delapan kursi di DPRD Purworejo. Karenanya, Golkar masih membutuhkan koalisi dengan partai pemilik kursi di DPRD agar dapat manju di Pilbup Purworejo. “Kami ingin koalisi gemuk. Dengan demikian kemenangan akan semakin mudah,” ucapnya.