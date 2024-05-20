Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kesedihan Ayatollah Khamenei atas Meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

Maruf El Rumi , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |16:47 WIB
Kesedihan Ayatollah Khamenei atas Meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisi
Ayatulloh Khamenei berduka atas meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisi. (Foto: Tehrehantimes)
A
A
A

TEHERAN - Kesedihan mendalam dirasakan masyarakat Iran setelah mendapatkan kepastian meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisi. Termasuk pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khamenei. Figur paling berpengaruh di Iran itu mengungkapkan kesedihannya yang mendalam atas meninggalnya Presiden Raeisi dalam kecelakaan helikopter insiden di provinsi Azerbaijan Timur Iran.

Dia menyebut, Raisi tidak pernah berhenti bekerja keras dan bekerja sepanjang waktu untuk rakyat Iran meskipun menghadapi kritik. “Dalam tragedi yang pahit ini, bangsa Iran kehilangan seorang pelayan yang ramah, dan rendah hati,” kata Ayatollah Khamenei dikutip tehrantimes.

Pada saat bersamaan, Ayatollah Khamenei menyetujui Wakil Presiden Mohammad Mokhber mengambil alih jabatan presiden sementara dan bekerja sama dengan ketua parlemen dan pengadilan Iran untuk mempersiapkan landasan bagi pemilihan presiden baru dalam 50 hari ke depan.

Ayatollah Khamenei juga menyatakan kesedihan atas meninggalnya pejabat senior lainnya yang mendampingi Presiden Raeisi dalam kecelakaan helikopter di Azerbaijan Timur, termasuk Menteri Luar Negeri Hossein Amirabdollahian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035619/iran-bantah-keras-tuduhan-terlibat-dalam-rencana-pembunuhan-donald-trump-rK6sHQDqn3.jpg
Iran Bantah Keras Tuduhan Jahat AS Soal Terlibat dalam Rencana Pembunuhan Donald Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3031081/masoud-pezeshkian-dokter-bedah-moderat-yang-terpilih-jadi-presiden-iran-TDaKed5ifu.JPG
Masoud Pezeshkian, Dokter Bedah Moderat yang Terpilih Jadi Presiden Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3030954/masoud-pezeshkian-terpilih-sebagai-presiden-baru-iran-janjikan-perbaikan-ekonomi-dan-kebijakan-luar-negeri-kSR4piPJYG.jpg
Masoud Pezeshkian Terpilih Sebagai Presiden Baru Iran, Janjikan Perbaikan Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029142/peringati-40-hari-kematian-presiden-iran-buku-abdi-bangsa-diluncurkan-kenang-sosok-raisi-yang-terus-berkhidmat-wMVVUFPueJ.jpg
Peringati 40 Hari Kematian Presiden Iran, Buku Abdi Bangsa Diluncurkan Kenang Sosok Raisi yang Terus Berkhidmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027386/as-keluarkan-sanksi-baru-terhadap-iran-atas-eskalasi-nuklir-termasuk-3-perusahaan-di-uea-mqOoUyEr9A.jpg
AS Keluarkan Sanksi Baru Terhadap Iran Atas Eskalasi Nuklir, Termasuk 3 Perusahaan di UEA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027380/iran-gelar-pilpres-dengan-kandidat-terbatas-didominasi-garis-keras-sRhOVmOTAa.jpg
Iran Gelar Pilpres dengan Kandidat Terbatas, Didominasi Garis Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement