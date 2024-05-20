Kesedihan Ayatollah Khamenei atas Meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

TEHERAN - Kesedihan mendalam dirasakan masyarakat Iran setelah mendapatkan kepastian meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisi. Termasuk pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khamenei. Figur paling berpengaruh di Iran itu mengungkapkan kesedihannya yang mendalam atas meninggalnya Presiden Raeisi dalam kecelakaan helikopter insiden di provinsi Azerbaijan Timur Iran.

Dia menyebut, Raisi tidak pernah berhenti bekerja keras dan bekerja sepanjang waktu untuk rakyat Iran meskipun menghadapi kritik. “Dalam tragedi yang pahit ini, bangsa Iran kehilangan seorang pelayan yang ramah, dan rendah hati,” kata Ayatollah Khamenei dikutip tehrantimes.

Pada saat bersamaan, Ayatollah Khamenei menyetujui Wakil Presiden Mohammad Mokhber mengambil alih jabatan presiden sementara dan bekerja sama dengan ketua parlemen dan pengadilan Iran untuk mempersiapkan landasan bagi pemilihan presiden baru dalam 50 hari ke depan.

Ayatollah Khamenei juga menyatakan kesedihan atas meninggalnya pejabat senior lainnya yang mendampingi Presiden Raeisi dalam kecelakaan helikopter di Azerbaijan Timur, termasuk Menteri Luar Negeri Hossein Amirabdollahian.