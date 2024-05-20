Curi Ikan, Kapal Asing Berbendera Rusia Ditangkap di Perairan Arafura

MALUKU - Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) kembali berhasil menangkap satu unit kapal ikan asing di Perairan Arafura, Maluku. Kapal berbendera Rusia ini sudah menjadi target operasi sejak satu bulan yang lalu.

Detik-detik operasi penangkapan satu kapal asing berbendera Rusia di perairan laut Arafura, Maluku yang dipimpin langsung Plt Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Ipunk Nugroho Saksono dengan menggunakan Kapal Pengawas Paus 01.

Petugas sempat melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan kapal yang mencoba melarikan diri. Operasi ini juga sempat terkendala cuaca ekstrem hingga akhirnya tim pengawas berhasil mengamankan kapal ikan asing tersebut.

Selain mengamankan KM RZ 03, KKP juga mengamankan KM Y.KII jenis pengangkut asal Probolinggo Jawa Timur berukuran 157 GT.

Kapal ini diduga turut serta membantu operasional kapal ikan asing tersebut dengan mendistribusikan makanan dan BBM. Kedua kapal setelah diamankan dikawal menuju pangkalan PSDKP Tual, Maluku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Plt Ditjen PSDKP KKP Ipunk Nugroho Saksono mengungkap kapal ikan asing RZ 03 kedapatan membawa 12 ABK berwarganegara Indonesia dan 18 ABK warga negara asing.