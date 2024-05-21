Presiden Iran Meninggal, Para Pemimpin UEA Sampaikan Belasungkawa Mendalam

Para pemimpin UEA sampaikan belasungkawa atas meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisi (Foto: Gulf Today)

IRAN – Para pemimpin Uni Emirat Arab (UEA) menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada pemerintah Iran atas meninggalnya Presiden Ebrahim Raisi, Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian dan orang-orang yang mendampingi mereka dalam kecelakaan helikopter yang tragis pada Minggu (19/5/2024).

“Saya menyampaikan belasungkawa terdalam saya kepada pemerintah dan rakyat Iran atas meninggalnya Presiden Ebrahim Raisi, Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian, dan mereka yang mendampingi mereka setelah kecelakaan tragis,” cuit Presiden Yang Mulia Syeikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan di X,

“Kami berdoa agar Tuhan memberi mereka istirahat abadi dan kami menyampaikan simpati tulus kami kepada keluarga mereka. UEA berdiri dalam solidaritas dengan Iran di masa sulit ini,” kata Sheikh Mohamed Bin Zayed.

Yang Mulia Syeikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Wakil Presiden, Perdana Menteri, dan Penguasa Dubai, juga menggunakan platform X-nya untuk menyampaikan belasungkawa.

“Kami turut berduka cita dan bersimpati tulus kepada saudara-saudara Iran dan kepemimpinan mereka atas meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negerinya dalam kecelakaan yang menyakitkan,” tulis Sheikh Mohammed Bin Rashid di X.

“Hati kami bersama Anda di masa sulit ini. Doa kami semoga Tuhan menyelimuti mereka dengan rahmat-Nya yang luas dan menghuni mereka di surga-Nya yang luas,” kata Syeikh Mohammed Bin Rashid.