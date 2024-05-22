Baznas RI Beri Layanan Dukungan Psikososial Korban Banjir Sumbar

Tanah Datar - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI memberikan layanan dukungan psikososial bagi penyintas korban bencana alam banjir dan longsor Sumatera Barat (Sumbar) di Posko Tanggap Bencana Baznas Kabupaten Tanah Datar.

Wakil Ketua Baznas Mokhamad Mahdum melakukan pengecekan dan monitoring terhadap Posko BAZNAS Tanggap Bencana Baznas Kabupaten Tanah Datar, pada Selasa (21/5/2024). Hadir membersamai Deputi II Baznas M. Imdadun Rahmat, Ketua Baznas Kabupaten Tanah Datar Yasmansyah dan Direktur Pendistribusian Baznas Ahmad Fikri.

Wakil Ketua Baznas Mokhamad Mahdum menyampaikan, bencana banjir yang melanda wilayah Sumatera Barat ini telah membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Selain kerugian materi, bencana ini juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam.

“Kami memahami bahwa pemulihan pasca bencana tidak hanya memerlukan bantuan materi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal sementara, tetapi juga dukungan moral dan psikologis. Trauma dan tekanan mental yang dialami oleh korban bencana seringkali memerlukan perhatian khusus agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan dengan normal,” kata Mo Mahdum.