HOME NEWS NUSANTARA

BAZNAS Hadirkan Mobil Dapur Umum dan Mobil Klinik Layani Penyintas Korban Banjir Bandang Sumbar

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |17:09 WIB
BAZNAS hadirkan mobil dapur umum dan mobil klinik layani penyitas korban banjir bandang di Sumatera Barat
BAZNAS hadirkan mobil dapur umum dan mobil klinik layani penyitas korban banjir bandang di Sumatera Barat (Foto: Dok BAZNAS)
A
A
A

JAKARTA-Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI terus melakukan inovasi dalam memberikan layanan kepada para Mustahik. Di antaranya dengan menghadirkan Mobil Dapur Umum dan Mobil Klinik untuk melayani penyintas korban banjir bandang Sumatera Barat.

Mobil Dapur Umum dan Mobil Klinik BAZNAS mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur Sumbar Dr. Ir. Audy Joinaldy,  saat berkunjung ke lokasi di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

Wakil Ketua BAZNAS RI H. Mokhamad Mahdum mengatakan, Mobil Dapur Umum merupakan inovasi BAZNAS untuk melayani kebutuhan makanan segar "fresh" bagi korban dan penyintas banjir bandang Sumbar.

"Mobil ini didesain khusus dapat bergerak dan berpindah-pindah ke lokasi bencana, terutama yang sulit terjangkau dalam melayani Mustahik," kata Mahdum dalam keterangannya, Senin (20/5/2024).

