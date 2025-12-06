Bobby Nasution Pastikan Tanggul Sei Wampu Langkat Segera Diperbaiki, Antisipasi Banjir Tak Terulang

Tinjau Posko Air Hitam Langkat: Gubernur Bobby Nasution berdialog langsung dengan warga korban banjir pada Jumat (5/12/2025) malam. (Foto: dok Ist)

​LANGKAT – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan tanggul Sungai Sei Wampu di Kabupaten Langkat yang jebol akan segera diperbaiki, sebagai langkah mengantisipasi agar banjir serupa tidak kembali terjadi.

Hal tersebut disampaikan Bobby saat meninjau sekaligus berdialog dengan warga korban banjir di Posko Bencana Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Jumat (5/12/2025) malam. Kepada masyarakat Desa Air Hitam, Bobby menegaskan komitmen Pemprov Sumut untuk mempercepat perbaikan tanggul.

​“Saya pastikan Pemprov Sumut akan segera memperbaiki tanggul yang jebol di desa ini agar banjir tidak terulang kembali,” ujar Bobby.

Bobby juga menyampaikan simpati mendalam kepada warga yang sudah lebih dari satu minggu mengungsi karena rumah mereka masih terendam dan air belum surut. Ia memastikan bantuan logistik dari Pemprov Sumut terus disalurkan kepada seluruh masyarakat terdampak banjir di Langkat.

Camat Gebang Sofyan Tarigan melaporkan kondisi terkini wilayahnya. Menurutnya, banjir melanda enam desa di Kecamatan Gebang, yakni Kelurahan Pekan Gebang, Desa Puluh Manis, Desa Sangga Lima, Desa Dorang, Desa Air Hitam, dan Desa Paya Bengkuang.