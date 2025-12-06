Gubernur Sumut Tinjau Banjir di Tanjung Pura, Instruksikan Percepatan Perbaikan Tanggul Jebol

LANGKAT — Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution bergerak cepat menangani banjir yang menerpa sejumlah desa di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, akibat tanggul sungai yang jebol.

Dalam kunjungan ini, Gubernur Bobby melihat kondisi terkini di Desa Pekubuan, termasuk area dekat MAN 1 Tanjung Pura, yang terdampak cukup parah.

Bobby juga menyusuri sejumlah titik yang masih tergenang air, seperti Jalan Pemuda, Jalan Sudirman kawasan Pekan Tanjung Pura, serta Jalan Khairil Anwar, dengan ketinggian air mencapai betis orang dewasa.

Menanggapi keluhan warga, Gubernur Sumut langsung menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut untuk mempercepat perbaikan tanggul yang jebol.

“Segera lakukan penanganan agar air bisa surut dan aktivitas masyarakat dapat kembali normal,” kata Bobby, Jumat (5/12/2025).