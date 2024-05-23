Mengenang Tragedi Jumat Kelabu Banjarmasin 27 Tahun Lalu

TRAGEDI Jumat Kelabu di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang terjadi hari ini pada 27 tahun lalu menyisakan pilu bagi Indonesia. Ada banyak korban jiwa dalam kerusuhan yang terjadi pada putaran akhir kampanye Pemilu 1997, salah satu peristiwa tragis dalam perjalanan demokrasi di Tanah Air.

Dinamakan Jumat Kelabu karena peristiwa itu terjadi pada Jumat 23 Mei 1997. Tragedi Jumat Kelabu itu menyebabkan sedikitnya 123 orang tewas, 118 orang luka-luka, dan 179 lainnya hilang. Korban tewas dikubur secara massal di Banjarmasin.

Kerusuhan itu terjadi bermula dari konvoi sepeda motor dari kubu massa Partai Golkar yang melewati Masjid Noor di Jalan Pangeran Samudera, Banjarmasin menuju panggung hiburan dan kampanye. Saat itu masjid lagi ramai jamaah karena sedang Shalat Jumat.

Konvoi tersebut mengundang amarah warga di sana, pasalnya orang-orang yang sedang konvoi tersebut menggunakan motor dengan knalpot yang di copot sehingga menimbulkan suara yang amat bising dan mengganggu.

Menurut kabar yang beredar, sebagian massa dari konvoi motor tersebut terdiri dari anak-anak muda.

Sebenarnya, sudah ada larangan untuk tidak melintas di depan Masjid Noor, namun rombongan konvoi tersebut tetap ngotot untuk melintas. Tentunya jamaah jumatan merasa terganggu dan bergegas untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor DPD Golkar Kalimantan Selatan.

Saat itu, massa yang terlibat bentrok dengan satgas Golkar dari Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI).

Kerusuhan pun makin melebar, ratusan rumah, toko, gedung dan bangunan lain hancur lebur. Adu fisik pun tak terbendung hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Ruko-ruko dirusak hingga Mitra Plaza pun dibakar. Listrik yang dipadampkan menambah suasana kota yang makin mencekam bak dalam area peperangan.