INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Pemuda Kulonprogo Tewas Tabrak Truk di Jalan Wates-Purworejo

Kuntadi , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |10:58 WIB
Pemuda Kulonprogo Tewas Tabrak Truk di Jalan Wates-Purworejo
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

KULONPROGO - Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa kembali terjadi di Jalan Wates-Purworejo, tepatnya di Kedundang, Temon, Kulonprogo, Rabu (22/5/2024) malam. Akibat kecelakaan ini Ihsan Aulia Nugroho (17) tewas di lokasi kejadian.

“Benar ada motor menabrak truk dari belakang yang mengakibakan pengendara meninggal di lokasi kejadian,” kata Kasi Humas Polres Kulonprogo AKP Iptu Triatmi Noviartuti, Kamis (23/5/2024).

BACA JUGA:

Tol Jagorawi Macet Imbas Kecelakaan di KM 12 

Kecelakaan ini berawal saat korban Aulia warga Jangkaran, Temon mengendarai motor Yamaha NMax dengan Nopol AB 3568 EP memboncengkan Arvin Rifa Safii temannya. Sepeda motor ini melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan sedang.

Sampai di lokasi kejadian motor ini menabrak dump truk B 9484 VPA yang dikemudikan Hartono warga Salam, Magelang yang bergerak searah di depannya. Kencangnya tabrakan membuat korban mengalami luka serius dan meninggal di lokasi kejadian.

Halaman:
1 2
      
