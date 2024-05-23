Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Libur Waisak, 27.699 Kendaraan Lintasi GT Singosari Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |22:30 WIB
Libur Waisak, 27.699 Kendaraan Lintasi GT Singosari Malang
GT Tol Singosari Malang (Foto: Avirista M)
A
A
A

MALANG - Libur panjang Hari Raya Waisak membuat arus lalu lintas di wilayah Malang dan Batu mengalami peningkatan. Tercatat sejumlah kendaraan bermotor, terutama mobil mengalami kenaikan signifikan keluar di Gerbang Tol (GT) Singosari.

Terpantau peningkatan arus lalu lintas sudah terasa sejak Rabu malam 22 Mei 2024 hingga Kamis petang ini (23/5/2024). Arus kendaraan mulai mengalami kemacetan menjelang traffic light simpang empat Karanglo, selepas GT Singosari, Malang.

Ria Marlinda Paallo selaku Vice President Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), menyatakan, kenaikan arus lalu lintas (lalin) di gerbang tol. Kenaikan terjadi bahkan baik kendaraan yang masuk ke tol, dan keluar tol menuju Malang dan Batu.

Di mana, total ada 27.699 kendaraan yang melintasi Gerbang Tol Singosari, terdiri dari 15.150 kendaraan yang masuk di GT Singosari, dan 12.549 kendaraan yang keluar gerbang tol.

"Pada H-1 libur panjang Hari Raya Waisak 2024, tercatat sebanyak 12.549 kendaraan menuju Surabaya, atau naik 11,84 persen, dari lalu lintas normal sebanyak 11.220 kendaraan," ucap Ria Marlinda Paallo, dikonfirmasi pada Kamis petang.

Sementara, kenaikan juga terjadi pada kendaraan yang keluar GT Singosari. Di mana, sepanjang hari Rabu kemarin 22 Mei 2024, ada 15.150 kendaraan, yang melintasi keluar GT Singosari, menuju Malang dan Kota Batu.

"Jumlah lalu lintas ini naik dari lalu lintas normal sebanyak atau naik 21,83 persen, dari lalu lintas normal sebanyak 12.435 kendaraan," ucapnya.

