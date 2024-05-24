Paus Fransiskus Buka Jalan Bagi Remaja 15 Tahun Menjadi Orang Suci, Punya 2 Mukjizat Sembuhkan Orang Sakit

Paus buka jalan bagi remaja 15 tahun menjadi orang suci yang punya dua mukjizat sembuhkan orang sakit (Foto: AP)

LONDON - Seorang remaja kelahiran London yang memiliki kemahiran menyebarkan ajaran gereja Katolik secara online dan membuatnya dijuluki ‘influencer Tuhan’ akan menjadi orang suci.

Carlo Acutis diketahui meninggal pada tahun 2006 ketika berusia 15 tahun. Dia menjadi generasi milenial pertama, yakni seseorang yang lahir pada awal tahun 1980an hingga akhir tahun 1990an yang dikanonisasi.

Langkah ini menyusul Paus Fransiskus yang mengaitkan mukjizat kedua kepadanya. Yakni menyembuhkan seorang mahasiswa di Florence yang mengalami pendarahan di otak setelah menderita trauma kepala.

Carlo Acutis telah dibeatifikasi, yakni langkah pertama menuju kesucian pada 2020, setelah ia dikaitkan dengan mukjizat pertamanya. Yakni menyembuhkan seorang anak Brasil dari penyakit bawaan yang mempengaruhi pankreasnya.

Mukjizat kedua disetujui oleh Paus setelah pertemuan dengan departemen pembuatan orang suci di Vatikan.

Belum diketahui kapan dia akan dikanonisasi. Carlo Acutis meninggal di Monza, Italia, setelah didiagnosis menderita leukemia, menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di negara tersebut.

Jenazahnya dipindahkan ke Assisi setahun setelah kematiannya, dan saat ini dipajang bersama relik lain yang terkait dengannya.