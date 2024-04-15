Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Konflik Iran-Israel, Paus Fransiskus Desak Hentikan Kekerasan dan Peringatkan Potensi Konflik Meluas di Timteng

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |11:34 WIB
VATIKAN - Paus Fransiskus mengajukan seruan mendesak agar semua pihak menghentikan ‘spiral kekerasan’ dan memperingatkan potensi konflik regional di Timur Tengah. 

“Saya mengajukan permohonan mendesak untuk mengakhiri tindakan apa pun yang dapat memicu spiral kekerasan yang berisiko menyeret Timur Tengah ke dalam konflik yang lebih besar,” kata Paus asal Argentina itu setelah doa Minggu tradisionalnya di Lapangan Santo Petrus di Vatikan, dikutip Al Jazeera.

“Saya berdoa dan mengikuti dengan penuh keprihatinan, namun juga kesedihan, berita yang muncul dalam beberapa jam terakhir tentang memburuknya situasi di Israel akibat intervensi Iran,” kata Paus kepada para jamaah.

“Tidak seorang pun boleh mengancam keberadaan orang lain. Namun semua negara harus berpihak pada perdamaian dan membantu Israel dan Palestina untuk hidup di dua negara, berdampingan dan aman,” katanya.

Seperti diketahui, para pejabat Turki, Yordania dan Irak mengatakan pada Minggu (14/4/2024) bahwa Iran telah memberikan pemberitahuan luas beberapa hari sebelum serangan pesawat tak berawak atau drone dan rudal pada Sabtu (13/4/2024) terhadap Israel agar korban massal dan eskalasi yang merajalela dapat dihindari. Namun seorang pejabat Amerika Serikat (AS) membantahnya.

Serangan yang menggunakan drone, rudal jelajah, dan rudal balistik berisiko menimbulkan banyak korban jiwa dan memicu pembalasan besar-besaran dari Israel dan AS yang dapat berkembang menjadi konflik regional.

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian mengatakan pada Minggu (14/4/2024) bahwa Iran telah memberikan pemberitahuan 72 jam kepada negara-negara tetangga dan sekutu Israel, AS, bahwa mereka akan melancarkan serangan, sebuah langkah yang akan memungkinkan mereka menggagalkan serangan tersebut.

