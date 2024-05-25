Peristiwa 25 Mei : Pesawat Amerika dan China Jatuh hingga Wafatnya Ismail Marzuki

BERBAGAI peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 25 Mei setiap tahunnya. Mulai dari wafatnya Ismail Marzuki hingga jatuhnya pesawat.

Okezone merangkum sejumlah peristiwa penting tersebut dikutip dari Wikipedia, berikut ulasannya:

1979 - American Airlines Jatuh

Pesawat McDonnell Douglas DC-10-10 milik American Airlines jatuh di kompleks perumahan Chicago, Illinois, Amerika Serikat saat hendak lepas landas dari Bandara Internasional O'Hare pada 25 Mei 1979. Kecelakaan ini menewaskan 258 penumpang dan 13 awak kabin. Dua warga di darat juga meregang nyawa terkan badan pesawat.

Ini merupakan kecelakaan pesawat terburuk dalam sejarah Amerika Serikat.

Kecelakaan terjadi saat pesawat sedang dalam perjalanan dari Chicago menuju Los Angeles dan telah bersiap untuk lepas landas. Saat lepas landas (tepatnya ketika rotate atau menaikkan hidung pesawat ketika lepas landas), mesin kiri pesawat terayun-ayun dan terlepas.

Ketika terlepas, mesin tersebut mengenai bagian depan sayap dan merusak sistem hidraulis pesawat secara keseluruhan. Ketika menyadari apa yang terjadi, pilot melambatkan kecepatan pesawat (kesalahan pelajaran sewaktu latihan) sehingga pesawat melayang miring ke kiri dan jatuh di lapangan kosong dekat tempat parkir trailer di ujung landasan.

Puing-puing mesin kiri pesawat ditemukan berceceran di landasan pacu sesaat setelah pesawat tersebut jatuh.

2002 - China Airlines Jatuh di Selat Taiwan

Penerbangan penumpang berjadwal reguler dari Bandara Internasional Chiang Kai-shek (sekarang Bandara Internasional Taoyuan) di Taiwan ke Bandara Internasional Hong Kong di Hongkong.

Pada 25 Mei 2002, pesawat Boeing 747-209B yang bertugas dalam rute tersebut hancur di udara dan jatuh di Selat Taiwan, 23 mil laut (26 mi; 43 km) timur laut Kepulauan Penghu, 20 menit setelah lepas landas.

Sebanyak 225 orang tewas. Peristiwa ini disebabkan oleh retakan logam akibat perbaikan yang tidak tepat terhadap pesawat 22 tahun sebelumnya. Kecelakaan itu merupakan insiden penerbangan paling mematikan dalam sejarah Taiwan.

Kecelakaan tersebut juga menjadi kecelakaan terakhir pesawat 747 yang melibatkan korban jiwa penumpang.

1938 - Perang Saudara Spanyol

Perang terjadi sejak 17 Juli 1936 sampai 1 April 1939 yang melibatkan antara kaum nasionalis pimpinan Jenderal Francisco Franco dan kelompok loyalis pimoinan Presiden Manuel Azana dari Reoublik Spanyol kedua.

Saat itu, kaum loyalis mendapat senjara dari relawan Uni Soviet dan gerakan komunis international. Sementara kelompok nasionalis di bantu oleh negara Fasis yakni Jerman dan Italia. Alhasil akibat perang itu 313 orang dikabarkan meninggal dunia.

1958 - Wafatnya Ismail Marzuki

Pahlawan nasional Ismail Marzuki lahir di Kwitang, Senen, Jakarta Pusat dulu disebut Batavia pada 11 Mei 1914. Ia meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang pada 25 Mei 1958 dalam usia 44 tahun.

Seorang komponis besar Indonesia itu namanya diabadikan sebagai satu pusat seni di Jakarta yaitu Taman Ismail Marzuki (TIM) di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Salah satu ciptanya yang paling populer dan dikenang sepanjang masa adalah lagu Indonesia Raya.