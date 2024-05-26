Punya 24 Kursi, Perindo Mantap Usung Kader Terbaik untuk Maju di Pilgub Sulteng

SIGI - Ketua DPP Organisasi dan Kaderisasi Perindo Ronny Tanusaputra menyampaikan bahwa saat ini Sigi belum menunjukkan satupun kepala daerah untuk diusung.

"Namun saat ini pencalonan Gubernur Sulteng sudah ditunjuk untuk berkompetisi, Rusdy Mastura sebagai kader terbaik untuk Perindo," katanya.

Penguatan ini dilakukan dimana Kabupaten Sigi sendiri memiliki dua kursi di pilkada tahun 2024 ini, sehingga di seluruh Sulawesi Tengah Perindo memiliki 24 kursi di dewan baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

Diketahui, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Sulawesi Tengah bersama Ketua DPP organisasi dan kaderisasi Perindo Ronny Tanusaputra mengumpulkan seluruh pengurus DPD, DPC dan DPRt Kabupaten Sigi.

Hal itu dilakukan demi perkuat struktur untuk pilkada 2024 dengan memilih Rusdy Mastura sebagi kandidat Gubernur Sulteng.

Setelah menjalani pemilihan umum beberapa waktu silam, kini pengurus DPW Sulteng bersama Ketua DPP organisasi dan kaderisasi Perindo kembali menggelar rapat untuk menghadapi pemilihan kepala daerah nanti.

(Khafid Mardiyansyah)