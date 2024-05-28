Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Perempuan Muda Tewas Terlindas Avanza di Jalan Lintas Medan-Tebingtinggi, Kepalanya Remuk

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |05:37 WIB
Perempuan Muda Tewas Terlindas Avanza di Jalan Lintas Medan-Tebingtinggi, Kepalanya Remuk
A
A
A

DELISERDANG - Seorang perempuan muda berinisial NK alias Novi (22), tewas setelah sepeda motor yang ditumpanginya terlibat kecelakaan dengan mobil Toyota Avanza. Insiden kecelakaan itu terjadi di KM 18-19 Jalan Lintas Medan-Tebing Tinggi, tepatnya di Simpang Abu Nawas, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Sumatra Utara pada Minggu, 26 Mei 2024 kemarin.

Perempuan muda yang tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan itu tewas dengan kondisi kepala remuk akibat terlindas ban mobil Toyota Avanza. Saat itu mobil tersebut tengah dikemudikan BS alias Bagus (28), warga Dusun I, Desa Sennah, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdangbedagai, Sumatra Utara.

Informasi yang dihimpun, saat insiden itu terjadi Novi tengah dibonceng oleh rekannya Aripudin (23), dengan menggunakan motor Honda Scoopy BK 4520 MBK. Keduanya melaju dari Medan menuju Tebing Tinggi.

Sesampainya di lokasi kecelakaan, sepeda motor yang dikendarai Aripudin dan korban bersenggolan dengan sepeda motor lainnya hingga motor mereka oleng dan terjatuh. Nahas Novi yang duduk di boncengan tepental ke ruas jalan berlawanan.

Di saat bersamaan, datang Toyota Avanza bernomor polisi BK 1541 JF yang dikemudikan Bagus. Mobil itu pun melindas Novi tepat dibagian kepala hingga akhirnya Novi tewas di tempat. Jenazah Novi pun kemudian dievakuasi ke RSUD Amri Tambunan Lubukpakam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187914//kecelakaan-Kcyx_large.jpeg
Pajero Tabrak Motor di Rawamangun Jaktim, 2 Orang Tewas di Tempat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187339//kecelakaan-xCke_large.jpg
Kondisi Terkini Tol Cipularang Usai Tabrakan Beruntun 9 Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187306//kecelakaan-dTae_large.jpg
Breaking News! Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/18/3187182//kecelakaan-FUGj_large.jpg
Kapal Terbalik di Kongo Selatan, 37 Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/629/3186728//gary_iskak-3aQo_large.jpg
Sebelum Kecelakaan Maut, Gary Iskak Gunakan Baju Serba Hitam di Acara Sekolah Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696//kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement