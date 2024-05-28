Perempuan Muda Tewas Terlindas Avanza di Jalan Lintas Medan-Tebingtinggi, Kepalanya Remuk

DELISERDANG - Seorang perempuan muda berinisial NK alias Novi (22), tewas setelah sepeda motor yang ditumpanginya terlibat kecelakaan dengan mobil Toyota Avanza. Insiden kecelakaan itu terjadi di KM 18-19 Jalan Lintas Medan-Tebing Tinggi, tepatnya di Simpang Abu Nawas, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Sumatra Utara pada Minggu, 26 Mei 2024 kemarin.

Perempuan muda yang tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan itu tewas dengan kondisi kepala remuk akibat terlindas ban mobil Toyota Avanza. Saat itu mobil tersebut tengah dikemudikan BS alias Bagus (28), warga Dusun I, Desa Sennah, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdangbedagai, Sumatra Utara.

Informasi yang dihimpun, saat insiden itu terjadi Novi tengah dibonceng oleh rekannya Aripudin (23), dengan menggunakan motor Honda Scoopy BK 4520 MBK. Keduanya melaju dari Medan menuju Tebing Tinggi.

Sesampainya di lokasi kecelakaan, sepeda motor yang dikendarai Aripudin dan korban bersenggolan dengan sepeda motor lainnya hingga motor mereka oleng dan terjatuh. Nahas Novi yang duduk di boncengan tepental ke ruas jalan berlawanan.

Di saat bersamaan, datang Toyota Avanza bernomor polisi BK 1541 JF yang dikemudikan Bagus. Mobil itu pun melindas Novi tepat dibagian kepala hingga akhirnya Novi tewas di tempat. Jenazah Novi pun kemudian dievakuasi ke RSUD Amri Tambunan Lubukpakam.