2 Jenderal TNI yang Dikenal Pemarah dan Tegas

INDONESIA memiliki banyak jenderal yang memiliki ketegasan dan ahli dalam strategi. Ada pula jenderal yang dikenal pemarah, namun tetap disegani oleh masyarakat bahkan hingga Presiden Soekarno.

Berikut ini jenderal-jenderal yang dikenal pemarah dan tegas dilansir beragam sumber, Rabu (29/5/2024):

1. Jenderal TNI (Purn.) Soemitro Sastrodihardjo

Jenderal lain yang juga dikenal pemarah adalah Soemitro. Jenderal Soemitro adalah eks Panglima Kopkamtib masa Orde Baru yang temperamental. Diketahui, ia kerap menampar bawahannya yang terbukti bersalah. Soemitro pernah meradang kala disindir PKI sebagai jenderal yang tidak mengerti revolusi.

Kalimat itu dilontarkan oleh pimpinan PKI di Balikpapan dan kembali didengar Soemitro saat acara peringatan Hari Kartini. Seorang perempuan membacakan sajak dengan kalimat serupa. Sehari setelahnya, Soemitro meminta panitia untuk mencari identitas si perempuan, yang belakangan diketahui sebagai anggota Gerwani.

Soemitro, yang lahir di Probolinggo, 13 Januari 1927, adalah sosok yang sangat disegani di eranya. Salah satu kisah terkenal dari Soemitro adalah kala ia menjadi tentara karena mendapat petunjuk jailangkung. Melansir Okezone, Soemitro yang masih berusia 15 tahun bermain jailangkung di Surabaya bersama temannya, Gatot Supangkat. “Besok saya akan jadi apa?” kata Soemitro, dan jailangkung menunjuk huruf M-A-J-O-R. Soemitro yang awalnya bercita-cita menjadi insinyur, tak pernah menyangka bahwa ia justru menjadi seorang tentara.