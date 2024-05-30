Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mengenal Badan Intelijen Israel, Apa Perbedaan Mossad dengan AMAN?

Rachel Eirene Nugroho , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |06:01 WIB
Mengenal Badan Intelijen Israel, Apa Perbedaan Mossad dengan AMAN?
A
A
A

JAKARTA - Israel memiliki tiga badan intelijen yang menjadi andalan dalam memperoleh informasi terkait musuh-musuhnya. Ketiga badan intelijen tersebut masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawabnya sendiri. Adapun ketiga badan intelijen Israel yaitu Mossad, AMAN, dan Shin Bet.

Walau memiliki kegunaan yang berbeda-beda, tujuan utama dari ketiga badan intelijen ini adalah untuk mencegah ancaman terhadap keamanan negaranya yang dimana ancaman tersebut dapat berasal dari luar maupun dalam. Tidak heran badan-badan intelijen Israel dibekali dengan teknologi dan persenjataan yang canggih ditambah dengan intelnya yang terlatih.

Kemudian, apa saja perbedaan yang dimiliki badan-badan intelijen Israel ini? Terutama Mossad dan AMAN, berikut perbedaan yang dimiliki kedua badan intelijen ini.

AMAN

Direktorat Intelijen Militer A’man atau yang sebutan Ibraninya Agaf Hamode’in merupakan badan intelijen militer utama Angkatan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF) yang memiliki layanan independen dan tidak menjadi bagian dari Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara. Melansir Jewish Virtual Library, badan intelijen ini didirikan segera setelah berdirinya negara Israel.

Badan intelijen A’man memiliki misi utama yaitu untuk memberikan peringatan intelijen serta peringatan harian atau peringatan selama perang kepada pemerintah dan IDF untuk melindungi Israel dari ancaman. Melansir Wikipedia, saat ini A’man dipimpin oleh Mayor Jenderal Aharon Haliva dan memiliki beberapa unit yang terdiri atas Uni 8200 cabang perang dunia maya, Unit 504 intelijen manusia, Unit 81 teknologi rahasia, dan kursus pelatihan Program Havatzalot.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/18/3047371/serangan_israel_di_gaza_tewaskan_100_orang-MeSp_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan 100 Orang saat Salat Subuh di Gaza, Sejumlah Negara Kecam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/18/3024999/viral-tentara-israel-ikat-pria-palestina-yang-terluka-di-kap-mobil-yang-berjalan-jsPlsR9DlE.jpg
Viral, Tentara Israel Ikat Pria Palestina yang Terluka di Kap Mobil yang Berjalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/18/3019574/dua-wajah-israel-berpesta-rayakan-kebebasan-sandera-dan-korbankan-274-warga-palestina-yang-meregang-nyawa-831cQxwclv.jpg
Dua Wajah Israel, Berpesta Rayakan Kebebasan Sandera dan Korbankan 274 Warga Palestina yang Meregang Nyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/18/3019495/menteri-kabinet-perang-israel-mengundurkan-diri-pengamat-bentuk-frustasi-ke-netanyahu-OJDKPPGGKf.jpg
Menteri Kabinet Perang Israel Mengundurkan Diri, Pengamat: Bentuk Frustasi ke Netanyahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/18/3019484/netanyahu-ke-benny-gantz-ini-bukan-waktunya-tinggalkan-perang-di-gaza-E5jH6IvvuX.jpg
Netanyahu ke Benny Gantz: Ini Bukan Waktunya Tinggalkan Perang di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/18/3019481/pukulan-telak-bagi-netanyahu-ini-sebab-menteri-kabinet-perang-israel-mengundurkan-diri-l1CtwHN90a.jpg
Pukulan Telak Bagi Netanyahu, Ini Sebab Menteri Kabinet Perang Israel Mengundurkan Diri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement