Dihadiri Presiden Jokowi, Pengamanan Upacara Harlah Pancasila di Pekanbaru Diperketat

PEKANBARU - Presiden Joko Widodo akan memimpin ucapara Hari Lahir Pancasila di Lapangan Garuda Kompleks Pertamina Hulu Rokan (PHR), Riau, Sabtu, 1 Juni 2024. Persiapan terus dimatangkan, termasuk untuk pengamanan VVIP.

Kamis, 30 Mei, TNI/Polri menggelar apel pasukan di Lapangan Taman Bukit Gelanggang, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai. Apel dipimpin Danrem 031 Wirabima Brigjen TNI Dany Rakca Andalasawan.

Hadir Wakapolda Riau Brigjen Pol K Rahmadi, Kabid Propam Polda Riau Kombes Edwin Louis Sengka, Kapolres Dumai AKBP Dhovan Oktavianton, Komandan Satuan Pertahanan Pangkalan Lanud Roesmin Nurjadin Letkol POM Yudi Faizar, Dansubdenpom AD Kapten CPM Otto Sipahutar, serta para pejabat utama Polres Dumai.

Danrem 031 Wirabima Dany Rakca Andalasawan menyampaikan agar seluruh personel menjalankan tugas pengamanan dengan baik, serius, dan penuh tanggung jawab. Sehingga, pelaksanaan upacara Harlah Pancasila dan seluruh kegiatan Presiden berlajalan lancar.