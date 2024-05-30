Daftar Bacabup Karo ke Perindo, Bobby Tarigan Diharap Bisa Kembangkan Sektor Pertanian

MEDAN - Pengusaha Bobby Tarigan, secara resmi telah mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Karo ke Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Bobby menyerahkan berkas pendaftarannya ke Sekretariat DPD Perindo Karo di Mesikel Kafe Brastagi, Rabu (29/5/2024).

Wakil Sekretaris DPD Perindo Karo, Rusmadi Ginting, mengatakan saat pendaftaran Bobby Tarigan menyebut alasannya ikut serta di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Karo 2024 adalah agar dapat mendorong perkembangan sektor pertanian di bumi 'Tanah Simalem' menjadi berskala industri. Sehingga perekonomian masyarakat Karo yang hingga saat ini sebagian besar hingga masih bertani secara tradisional, dapat ditingkatkan.

"Visi besar beliau adalah bagaimana mengembangkan industri pertanian di Karo ini," kata Rusmadi kepada saat dihubungi MPI dari Medan.

Rusmadi pun berharap ke depannya jika nantinya terpilih, Robby Ginting dapat berkolaborasi dengan Perindo Kabupaten Karo untuk mewujudkan kesejahteraan petani di Karo.

"Ya kita sebagai pengurus di daerah berharap nanti bisa ikut dilibatkan dalam mewujudkan petani sejahtera di Kabupaten Karo ini. Sesuai dengan slogan partai kita Untuk Indonesia Sejahtera dan tentunya Sumatra Utara sejahtera, dan Kabupaten Karo sejahtera," pungkas Rusmadi.

Untuk diketahui, Bobby Tarigan merupakan bakal calon Bupati Karo keempat yang sudah mengembalikan formulir pendaftaran ke Partai Perindo. Sejauh ini ada 7 orang yang sudah mengambil formulir pendaftaran untuk diusung partai yang dipimpin pengusaha Hary Tanoesoedibjo itu.

Nama-nama selain Bobby Tarigan yang juga telah menyerahkan formulir pendaftaran yakni Tino Mimana Sinuraya, Brigjen Antonius Ginting dan Abednego Tarigan.